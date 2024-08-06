Elon Musk, İngiltere'ye Yönelik Eleştirilerini Sürdürdü - Son Dakika
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Elon Musk, İngiltere'ye Yönelik Eleştirilerini Sürdürdü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümet yetkililerinin, ülkedeki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sosyal medya hesabında yaptığı 'İç savaş kaçınılmaz' yorumuna tepkilerinin ardından, Tesla'nın sahibi İngiltere'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

06.08.2024 19:38
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümet yetkililerinin, ülkedeki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sosyal medya hesabında yaptığı "İç savaş kaçınılmaz" yorumuna tepkilerinin ardından, Tesla'nın sahibi İngiltere'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

İngiltere hükümetinden sosyal medya platformlarının "dezenformasyonu körüklediği" yönündeki açıklamalarının ardından Musk-Starmer atışmasıyla başlayan tartışma, Amerikalı milyarderin gün boyunca X sosyal medya hesabından yaptığı ve İngiltere hükümetinin göçmenlere ilişkin tutumunu eleştiren paylaşımlarla devam etti.

Konuya ilişkin bugün yaptığı paylaşımlardan birinde, sosyal medyada "saldırgan" yorumları gerekçe gösterilerek bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı anların paylaşıldığı bir videoya yorum yapan Musk, "Burası İngiltere mi, Sovyetler Birliği mi?" ifadesini kullandı.

Bir tecavüzcünün 180 gün toplum hizmeti cezası aldığı, ırkçı ve göçmen karşıtı paylaşımlar yapanlara da haftalarca hapis cezası verildiği iddia edilen bir paylaşıma da önce "Bu doğru mu?" diye tepki gösteren Musk, aynı görüntüye yaptığı ikinci yorumda, "Burada neler oluyor?" sorusunu yöneltti.

Musk daha sonra, Daily Mirror gazetesinin ilk sayfasındaki "Asyalı tacizci grubun, yöneticiler ırkçı tepkiler almaktan çekindiği için 16 yıl faaliyet gösterdiği"ne ilişkin bir habere de yorum yaparak, "Bunlar halen yaşanıyor mu?" paylaşımında bulundu.

Bir paylaşıma, "İngiltere'de tüm toplumların eşit şekilde korunmadığı" yorumunu yapan Musk, bir başka paylaşımında da "2030 yılında İngiltere hükümetinin hoşuna gitmeyen bir Facebook yorumu yaptığında" yorumuyla "Family Guy" çizgi dizisinden elektrikli sandalyeye oturtulmuş bir karakterin fotoğrafını paylaştı.

"İngiltere'nin Sovyetler Birliği'ne döndüğü" yorumunu yapan bir kullanıcıya ise Musk, "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Son olarak da sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in İngiltere'deki "en çok kullanılan haber kaynağı" paylaşımıyla, hükümetin sosyal medya platformları hakkındaki eleştirilerine gönderme yaptı.

"Musk'ın yanıtları, dezenformasyona destek işlevi görüyor"

Katar'daki Northwestern Üniversitesi'nde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. ??????Marc Owen Jones ise Musk'ın "İç savaş kaçınılmaz" yorumunun, yanıt verdiği kullanıcının paylaşımına ilişkin etkileşimleri artırdığını savundu.

Musk yorum yapmadan önce "zenofobi (yabancı düşmanlığı) içeren paylaşımın" etkileşiminin "azalmakta" olduğunu belirten Jones, milyarderin yanıtından sonra paylaşıma gelen etkileşimin yaklaşık yüzde 540 arttığını ifade etti.

Jones, "Musk'ın yanıtları, dezenformasyon ve nefret söylemine destek işlevi görüyor." yorumunda bulundu.

İngiltere Adalet Bakan Yardımcısı Heidi Alexander, Musk'ın yorumlarını, "tamamen haksız" ve "oldukça içler acısı" olarak nitelemişti.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Musk'ın, İngiltere geneline yayılan aşırı sağcıların şiddet eylemlerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamasına yaptığı yorumlar tepki çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elon Musk, İngiltere'ye Yönelik Eleştirilerini Sürdürdü - Son Dakika

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