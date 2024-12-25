Embraer 190 Uçağı Kazası: Geçmişe Dönüş - Son Dakika
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Embraer 190 Uçağı Kazası: Geçmişe Dönüş

AZAL'a ait Embraer 190, Bakü-Grozni seferinde düştü; 32 kişi kurtuldu, milli yas ilan edildi.

25.12.2024 20:16
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Azerbaycan Hava Yollarına ait (AZAL) Embraer 190 tipi uçağın bugün Bakü- Grozni seferini yaparken geçirdiği kaza ile 2018 yılında Portekiz'de aynı tip uçağın kontrol sorunları yaşayarak acil iniş yapması arasındaki benzerlikler dikkati çekti.

AZAL'ın Bakü-Grozni seferini yaparken Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Embraer 190 tipi uçağında, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu toplam 67 kişi bulunuyordu.

Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı. Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

Yolcu uçağının "kuş sürüsüne çarptığı" aktarılırken, uçağın düşmeden önce sis nedeniyle Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale kentine yönlendirildiği ifade edildi.

2 uçak da uzun süre kontrolden çıktı

Uçuş takip firması Flightradar 24'ün X paylaşımında uçağın, seferin son 74 dakikasında 100'den fazla irtifa değişimi yaşadığı ve bazı haritalarda uçuş rotasında yer yer sinyal kesilen bölgelerin olduğu ifade edildi.

Kazakistan'ın hava yolu şirketi Air Astana'ya ait Embraer 190 tipi uçağı da 2018'de, iklim koşullarının etkisiyle Portekiz'de kontrol sorunları yaşamasının ardından acil iniş yaptı.

Pilotların "uzun süre" manevra yapamaması ve uçakta oto pilotun devreye girmemesi nedeniyle uçuş ekibi "acil durum" ilan etti.

Portekiz'den Belarus'un başkenti Minsk'e ardından da Kazakistan'ın Almata kentine gidecek uçak, kurtarma amaçlı yapılan manevralar sebebiyle "şiddetli yapısal yükler" altında kaldı ve kontrolsüz şekilde dönmeye başladı.

Pilotlar, uçağı "tümüyle manuel olarak kontrol etme" kararı alırken, "uçuş kontrol bilgisayarı" da devre dışı bırakıldı. Manuel uçuşta da sorunlar yaşayan uçak, tüm bunlara rağmen başarılıyla bir iniş yaptı. Uçak güvenli şekilde indirilmesine rağmen hasar almaktan kurtulamadı. Hizmet dışı bırakılan uçakla ilgili açılan soruşturmada "aileron kablolarının" yanlış bağlandığı ortaya çıktı.

Embraer uçağı ile ilgili genel bilgiler

Firma, Embraer E170 modeli olan ilk teslimatını 17 Mart 2004'te LOT Polonya Havayollarına yaptı.

Embraer E-Jet ailesi, dar gövdeli, kısa ve orta menzilli, çift motorlu jet uçağı serisine mensup. Ailenin E170, E175, kazaya uğrayan E190 ve E195 modelleri bulunuyor.

Daha büyük model olan E190 ve E195'ler, 2004 sonlarında hizmete girerken, E170'in uzatılmış modeli E175, 2005'in ortalarında piyasaya sürüldü. Embraer E-Jet ailesinden halihazırda 1695 adet üretim yapıldı.

E190'lar 4 bin 537 kilometre menzilli, azami 114 yolcu kapasiteli

Toplam 2 pilotla uçurulabilen, çift motorlu, 98 ila 114 koltuk yerleştirilebilen E190'lar, 36,25 metre uzunluğunda, 10,57 metre yüksekliğinde, 51 bin 800 kilogram azami ağırlıkla kalkış yapabiliyor.

Söz konusu uçak, 12 bin metre irtifada saatte azami 871 kilometre hızla uçabiliyor. Seyir hızı ise saatte 829 kilometre.

4 bin 537 kilometre azami menzile sahip uçak, 2 bin 100 metrelik pistlerden kalkış yapabiliyor. İniş pist mesafesi ise 1244 metre.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Embraer 190 Uçağı Kazası: Geçmişe Dönüş - Son Dakika

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