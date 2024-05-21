Emekli Astsubaylar, Tazminat Haklarının Yer Aldığı Kanun Teklifini Talep Ediyor - Son Dakika
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Emekli Astsubaylar, Tazminat Haklarının Yer Aldığı Kanun Teklifini Talep Ediyor

Emekli Astsubaylar, Tazminat Haklarının Yer Aldığı Kanun Teklifini Talep Ediyor

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan torba kanun teklifinde emekli astsubayların tazminat maddelerinin yer almasını talep etti. Dürgen, astsubayların özlük haklarıyla ilgili yıllardır süren taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmesini beklediklerini belirtti.

21.05.2024 16:36
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(ANKARA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde yeniden TBMM gündemine gelecek torba kanun teklifinde, emekli astsubaylarla ilgili tazminat maddelerinin, Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı torba kanun teklifindeki haliyle yer almasını talep ediyoruz" dedi.

TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindekiler, TBMM'nin Çankaya girişinde bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda astsubayların özlük haklarıyla ilgili taleplerini iletti.

Açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve bazı CHP'li milletvekileri de destek verdi. Bağcıoğlu, "Özlük haklarının alınması sırasında MSB ve Maliye Bakanlığı'nın  gerekli gayreti göstermemesi ve haklı çığlıklarınıza cevap vermemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de statüler arası bir güven problemi yaratıyor" ifadelerini kullandı.

TEMAD Başkanı Dürgen de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, yasayla ilgili düzenlemenin 2024 yerel seçiminden sonra yapılacağı sözünü hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde hükümet yetkilileri tarafından yeniden gündeme alınan ancak son anda torba kanun teklifinden çıkartılan emekli astsubayların özlük ve tazminat haklarıyla ilgili maddeler Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı teklifte yer aldı" diye konuştu. Dürgen, şöyle devam etti:

"Astsubayların özlük haklarıyla ilgili yıllardır ısrarla sürdürdügümüz taleplerimiz, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 yılında kanun teklifi haline getirilmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülerle yaptığımız görüşmede de Milli Savunma Bakanlığı tarafından astsubaylara tazminat verilmesi hususunda hazırlanan teklifin yine en kısa sürede yasalaşacağına dair söz vermişlerdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 31 Mart 2023 tarihinde, AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri ve çok sayıda milletvekilli tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yasa teklifi olarak sunulan ve son yasama döneminde kadük kalan kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak hükümet yetkilileri tarafından yeniden gündeme alınmış ve maalesef Emekli Astsubayların özlük ve tazminat haklarıyla ilgili maddeler, Milli Savunma Bakanlıgı'nın hazırladığı teklifte olmasına rağmen, hükümet yetkililerince son anda torba kanun teklifınden çıkartılmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek olan torba kanun teklifinde, Emekli Astsubaylarla ilgili tazminat maddelerinin, Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı torba kanun teklifindeki haliyle yer almasını talep ediyoruz. Yıllardır söz veriliyor, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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