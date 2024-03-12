TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, emekli bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.
Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.
Örgüt adına suç işleme
Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.
Örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak.
Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz yolunda karar ve hüküm, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.
Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı durumlarda Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesinin başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verilenler ile incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verilenlerin belirlenen süre içinde müracaat etmesiyle dosyanın Tazminat Komisyonu tarafından incelenmesine imkan tanınıyor.
Son Dakika › Güncel › Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresinde bulunan 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı. Bu kararın ardından bölgede ağaç kesimi başlamış ve köylüler ile çevrecilerin direnişiyle durdurulmuştu.
Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 45 bin 420 lira ceza kesildi.
Çorum'un Gülabibey Mahallesi Sanayi 4. Sokak'ta alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan A.Y., Y.F., S.E., E.K.G., İ.Ş. ve A.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. ve Y.F. bıçakla yaralandı. Yaralılar, Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlılar ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan bir hafif ticari araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmanın otoyol gişelerindeki kontrol noktasında dur ihtarına uymayan araç, polis ekiplerince takibe alındı. Kapıkule Sınır Kapısı yolunda yaşanan kovalamacanın ardından aracı bırakan sürücü ve 7 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı. Şu anda düzensiz göçmenler ve sürücünün işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesinde devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?