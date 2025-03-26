Emekli Bayram İkramiyesi Protestosu

(İZMİR) - DİSK Emekli-Sen İzmir Şubesi üyeleri, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarına tepki gösterdi. DİSK Emekli-Sen MYK Üyesi Ercan Çınarlı, "Bu ikramiye ne faturalarımızı denkleştirmemize ne borçlarımızı azaltmamıza ne de torunlarımızla bayramlaşmamıza yetecek" dedi.

DİSK Emekli-Sen İzmir Şubesi, dört bin lira olarak belirlenen emekli bayram ikramiyelerini Konak SGK önünde protesto etti.

Emekli-Sen MYK Üyesi Ercan Çınarlı, yaptığı açıklamada, "İktidarla bayramlaşmıyoruz" ifadesini kullandı.

Yüksek enflasyondan en çok etkilenen kesimlerin başında emeklilerin geldiğini ifade eden Çınarlı, şunları söyledi:

"Uydurma istatistikler kurumunca yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklandı. Aynı oran, DİSK-AR tarafından yüzde 53,8; ENAG tarafından yüzde 79,51 olarak hesaplandı. TÜİK yıllık enflasyonu düşürmeye devam ederken, Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinciliği kimseye bırakmıyor. Gıda enflasyonundan en fazla etkilenenler ise düşük gelir grupları oluyor. Bu grubun içinde işçiler, emekçiler, emekliler var. Milyonlarca emekli ve hak sahibi, yılın ilk ayından açlık sınırının altına düşen asgari ücretten de düşük aylıkları ile yiyecek ekmek bulmaya çalışıyor. Bu ülkede emekliler, bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılıyor."

"Mutsuz, umutsuz, yoksul aileler yaratmak için çaba gösteriyorlar"

Dört bin lira olarak verilecek ikramiyenin emeklilerin hiçbir ihtiyacına yetmeyeceğini söyleyen Çınarlı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılı emekliler yılı ilan edenler, bizleri sefalete sürüklediler. Bu yıl da mutsuz, umutsuz, yoksul aileler yaratmak için çaba gösteriyorlar. İktidar tarafından müjde verilen her kesimin yaşam kalitesinden, huzurundan, geleceğinden kuşku duyduğu bu ülkede, emeklilerin iktidarla niçin bayramlaşmayacağını bir kez daha hatırlatalım. Önümüz bayram. Emekli aylıklarımız henüz cebimize girmeden ayın başında erimişken, emekli bayram ikramiyeleri 4 bin lira olarak belirlendi. Ne var ki bu ikramiye ne faturalarımızı denkleştirmemize ne borçlarımızı azaltmamıza ne de torunlarımızla bayramlaşmamıza yetecek."

"Göz koyduğunuz, umutlarımızdır, insan onuruna yakışır emeklilik hakkımızdır"

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin alım gücünün günden güne azaldığını belirten Çınarlı, şunları söyledi:

"2018 yılında asgari ücretin yüzde 62'si olan bayram ikramiyelerimiz, emekliler enflasyondan etkilenmiyormuşçasına, emeklilerin refahı gün geçtikçe azalmıyormuşçasına adım adım asgari ücretin yüzde 18'ine düşürüldü. Emeklilerin nefes almalarını, hiç değilse bayram günlerinde içten bir gülüşle rahat bir sofra kurmalarını sağlamak şöyle dursun, her bayramı biraz daha yoksul karşılayıp, her bayramdan biraz daha sıkıntıya düşerek çıkmamıza neden olan bu tablonun yaratıcılarına sesleniyoruz... Göz koyduğunuz, torunlarımızın harçlıklarıdır. Göz koyduğunuz, umutlarımızdır, insan onuruna yakışır emeklilik hakkımızdır."