Emekli İkramiyesi İçin Cinayet İddiası

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Ü.U.'nun yeni emekli olduğu ve arkadaşı S.K. (62) tarafından emekli ikramiyesi için öldürüldüğü iddia edildi. Ü.U.'nun komşusu Ümmügülsüm Uçar (48), dün evden çıkan dumanları görünce ihbarda bulunduğunu söyleyerek, "Her yeri duman kaplamıştı. Ardından apartman görevlisini aradım, yangının bu binada olduğunu söyledi. Binadan ayrıldıktan bir süre sonra tekrar geldim. Polisler ve ambulanslar vardı. İtfaiye ekipleri de yangını söndürmüştü. Bir kişi, arkadaşının başına sert cisimle vurmuş. Sonra da yangın çıkarmış. Olayı ilk fark eden ve haber veren ben oldum. Saldırgan kişiyi daha önce hiç görmedim, tanımıyorum. Öldürülen kişi emekli ikramiyesini yeni almış, arkadaşı da parası almak için bu olayı gerçekleştirdiği söyleniyor" dedi.

Haber- Kamera: Umutcan ÖREN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,