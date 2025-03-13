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Emekli İkramiyesine Protesto

CHP'li vekiller, emekli bayram ikramiyesindeki düşük artışı protesto etti, geçim zorluğuna dikkat çekti.

13.03.2025 12:09
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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri protestoyla başladı. CHP'li milletvekilleri masalarına koydukları dövizlerle ikramiye artışının az olmasını protesto etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bin liralık artışla sadece iki litre yağ, bir paket tavuk, salça ve bir paket alınabildiğini belirterek, "Bunların enflasyondan haberi yok. Bu sepeti teklif sahiplerine getirdim. Pazara gitmedikleri için haberleri yoktur. Memleketin geldiği hale bakın" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti tarafından Meclis'e sunulan, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

CHP'li milletvekilleri masalarına koydukları "1 kg baklava 750 lira", "Emeklinin hakkı fitre değil", "Zam bin lira, bozdur bozdur harca" yazılı dövizlerle emekli bayram ikramiyesinin düşük miktarda artışına tepki gösterdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bin liralık artışla sadece iki litre yağ, bir paket tavuk, salça ve bir paket alınabildiğini belirterek, "Bunların enflasyondan haberi yok. Bu sepeti teklif sahiplerine getirdim. Pazara gitmedikleri için haberleri yoktur. Memleketin geldiği hale bakın. Birileri zenginleştikçe emekliler fakirleşmeye devam ediyor. Bu teklif sahiplerini pazara çıksalar amcalar, teyzeler terlikle kovalarlar" dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Verdikleri ikramiye farkı ile yani bin lira ile Ankara'da bir kişi bir akşam iftar yemeğine gidebiliyor" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de "Emeklilerin sorunları katlanarak devam ederken bayram ikramiyesinin bir nebze de olsa sorun çözecek bir miktar olması gerekiyordu. Hiç değilse emekliler aileleriyle hoş bir bayram geçirecekken ortaya çıkan sonuç bu. İktidarın emekliye, işçiye, memura, çiftçiye reva gördüklerini gösteriyor bize. Bize göre bayram ikramiyeleri en azından asgari ücret olmalı" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ağbaba, Komisyon Başkanı Mehmet Muş'a, "Sizin de aileniz emeklidir. Babanıza sorsanız o bile kızar size. Bu hafta eve gitmeyin anneniz babanız sizi döver" dedi.

Teklif sahibi AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ise  "Biz pazara gidiyoruz merak etmeyin" karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA

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