Emekli Memur-Sen Üyeleri Enflasyonu Protesto Etti - Son Dakika
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Emekli Memur-Sen Üyeleri Enflasyonu Protesto Etti

Emekli Memur-Sen üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerini protesto etmek için Ulus Atatürk Heykeli önünde toplandı. Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, enflasyonun emekli aylıklarını olumsuz etkilediğini ve gelir kaybına neden olduğunu belirterek, çeşitli taleplerde bulundu. Sendika üyeleri ise pankartlar ve dövizlerle taleplerini dile getirdi.

03.07.2024 13:25
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Emekli Memur-Sen üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerini protesto etti.

Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Emekli Memur-Sen üyeleri, haziran ayı enflasyon verilerini protesto etmek için Ulus Atatürk Heykeli önünde toplandı.

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, burada grup adına yaptığı açıklamada, açıklanan rakamlar sonrası, en düşük kamu görevlisi aylığı ile emekli aylığı arasındaki farkın çok açıldığını, emekli aylıklarının asgari ücretin altında kaldığını söyledi.

Gider kalemlerine sürekli zam yapılmasına rağmen emeklilerin gelir kaybı yaşadığını ifade eden Küçükkösen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen iyileştirmenin kamu görevlisi emeklilerine yansıtılmaması nedeniyle emeklilerimiz 6 ay gelir kaybı yaşadı. Ocak ayından bugüne kadar da bu yanlıştan dönülmedi, gelir kayıplarımızı telafi edecek bir düzenleme yapılmadı."

Ali Küçükkösen, 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmasını, ek ödeme başta olmak üzere, bütün gelirlerin prime esas kazanca dahil edilmesini, emeklilerin aylık bağlama oranının yükseltilmesini, emeklilere kira yardımı yapılmasını istedi.

Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan sendika üyesi emekliler, ellerinde taleplerini içeren pankart ve dövizler taşıdı, sloganlar attı.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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