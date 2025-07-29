Emekli Polis Kuzenini Vurdu - Son Dakika
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Emekli Polis Kuzenini Vurdu

Emekli Polis Kuzenini Vurdu
29.07.2025 17:00
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Samsun'da emekli polis C.Ç., arazi meselesi yüzünden kuzeni Bahittin Çakır'ı vurarak öldürdü.

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde emekli polis C.Ç. (69), arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzeni Bahittin Çakır'ı (76) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Salıpazarı ilçesi Sarıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis C.Ç., kendisine ait arazide amcasının oğlu Bahittin Çakır'ı boğaz ve göğüs kısmından tabancayla vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bahittin Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli kaçarken, cinayetin arazi meselesi nedeniyle işlendiği öğrenildi.

Diğer yandan şüpheli C.Ç.'nin 'Güveni kötüye kullanma, 'Kasten yaralama' ve 'Hakkı olmayan yere tecavüz' gibi suçlardan 6, Bahittin Çakır'ın 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 2 kaydı bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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