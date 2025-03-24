Emekli ve Asgari Ücret Sorunları - Son Dakika
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Emekli ve Asgari Ücret Sorunları

Büro İş Genel Başkanı Hamzaçebi, emekli maaşlarının artırılması ve kira desteği talep etti.

24.03.2025 17:06
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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Büro İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, "Şu an 65 yaşına merdiven dayayan kara kara düşünmeye başlıyor. Bunlara bir kira desteği yapılmalı. Emeklimizin durumu daha kötü. Emekliye de gelir artışı yapılmalı. Bunu da Hükümet çözecek" dedi.

Bir dizi ziyaretler kapsamında Sinop'a gelen Büro İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, ANKA Haber Ajansı'na asgari ücret ve emekli maaşlarını hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamzaçebi, şöyle konuştu.

"Sabahtan beri kamu kurumlarına, kendi iş kolumdaki arkadaşları ziyaret ediyorum. Çalışan bir memur bile şu anda yüzde 70'e yakın kirasını ödüyor. Kiralar yaklaşık 30 bin liradan gidiyor. Asgari ücret zaten 22 bin 104 lira. Bunun bir emekli olarak Sinop gibi emeklisi bol olan bir yerde konutların, kiraların yüksek olduğu bir yerde geçinmek mümkün değil. Mevcut emekliliği gelenler, ek ödemelerin emekli keselerine saymaması dolayısıyla emekli olamıyor. Şu an 65 yaşına merdiven dayayan kara kara düşünmeye başlıyor. Bunlara bir kira desteği yapılmalı. Emeklimizin durumu daha kötü. Emekliye de gelir artışı yapılmalı. Bunu da hükümet çözecek. Sinop'ta kiralar çok yüksek. 25-30 bin liralara kadar dayanan kiralar var. Mevcut olan vatandaşa soruyorum ne kadara oturuyorsun diye '20 bin liraya oturuyorum eski kiracıyım, çıksam 30 bin lirayı bulacak' diyor. 30 bin liraya zaten emekli maaşı yok. Asgari ücretli de bu kirayı ödeyemez. Hükümet yetkililerinin emekli maaşlarını arttırması gerekiyor, kira desteği vermesi gerekiyor. Artık bu şartlarda kimse geçinemiyor. TÜİK'in uydurulmuş enflasyon oranlarını baz alarak maaş artışlarıyla kendi hedeflediği enflasyonu vererek bu sorun çözülemez. Gerçek enflasyona odaklanmak lazım. Kiralara destek gelsin veya insanların maaşları insanca yaşayacak seviyelere gelsin.

"Düşünün, emekliler artık torunlarından kaçıyor"

Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını da değerlendiren Hamzaçebi; "Emekli o parayla bir, iki kilogram bayram şekeri anca alabilir. Bir çikolata bile zor alır. Düşünün, emekliler artık torunlarından kaçıyor. Bizim kültürümüzde vardı. Bayramda torunlar gelir. Onlara harçlık verirdik. Fakat, emeklinin artık harçlık verecek ve kirasını ödeyecek durumu yok. Bu bayram ikramiyesini en kötü ihtimalle bir asgari ücret seviyesinde olması lazım" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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