Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi - Son Dakika
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Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi

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Birleşik Emekliler Sendikası, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı. İki dini bayramda en az 14 bin 469 lira bayram ikramiyesi verilmesi temennisinde bulunulan açıklamada, "Emekliyi sizin belirlediğiniz politikalar yoksullaştırdı. Şimdi sizin yarattığınız bu derin yoksulluğun faturasını biz emekliler ödemek istemiyoruz" denildi.

10.03.2025 14:16
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Ramazan ayının ilk haftasının geride kalmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Birleşik Emekliler Sendikası, bayram ikramiyelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EŞİTLENMESİNİ İSTİYORUZ"

"2018 yılı itibariyle emeklilere iki dini bayramda bin TL yardım verilmeye başlandı. 2024 yılı itibariyle bu yardım 6 yılda 3 bin TL'ye yükseltildi. Öncelikle iki dini bayramda verilen bu yardımın kalıcı olmaması için adına yardım dendi. Oysa biz iki dini bayramda verilen bu yardımın adının bayram ikramiyesi olarak değiştirilmesini ve böylelikle kalıcı hale gelmesini, aynı zamanda adının ikramiye olduğunda yasal olarak en az en düşük emekli maaşı kadar olacağından yani 14 bin 469 TL'ye yükseleceğinden başta bayram yardımı değil, bayram ikramiyesi olarak hem kalıcı hale gelmesini hem de en düşük emekli maaşına eşitlenmesini talep ediyoruz.

"ENFLASYON KARŞISINDA ALIM GÜCÜMÜZ HER GEÇEN GÜN ZAYIFLIYOR"

Özellikle 2008 yılı sonrası emekli aylık bağlanma oranlarının düşürülmesi… Emekli maaş oranlarının belirlenmesindeki etken TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verileri baskılanarak, emekliler orta sınıf yaşam tarzından toplumun en yoksul ve mağdur kitlesi haline dönüştürüldü. Biz emeklilerin gerçek çarşı-pazar enflasyonu karşısında alım gücümüz her geçen gün daha zayıflıyor.

"OCAK ZAMMI CEBE GİRMEDEN ERİDİ"

Ocak ayında emekliye verilen yüzde 15,75 ve memur emeklisine verilen yüzde 11'lik artışlar daha emeklinin cebine girmeden gıdadan, akaryakıta, faturalardan, ev kirasına gelen yüksek artışlardan kaynaklı eridi. Bu vesile ile iki dini bayramda en az 14 bin 469 lira oranında verilecek bayram ikramiyesi bir nebzede olsa emeklinin bir yarasına merhem olacaktır.

"YOLSULLUĞUN FATURASINI EMEKLİLER ÖDEMESİN"

16,3 milyon emekli adına başta cumhurbaşkanına ve iktidara sesleniyoruz; her fırsatta 'yaparsa AKP yapar' diyorsunuz ya, 'evet' emekliyi sizin belirlediğiniz politikalar yoksullaştırdı. Şimdi sizin yarattığınız bu derin yoksulluğun faturasını, biz emekliler ödemek istemiyoruz. Kendi yarattığınız yoksulluğu gidermenizi ve 16,3 milyon emeklinin sesini duymanızı istiyoruz.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Buyurun madem 'yaparsa AKP yapar' yarattığınız derin yoksulluğa çözüm üretin diyoruz. Biz emekliler sadaka değil yıllarca ödediğimiz primlerimizin karşılığını istiyoruz. Uyguladığınız politikalar ile gasp ettiğiniz haklarımızın iadesini istiyoruz. Çok değil insanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. Sanırım yıllarca hem çalışarak hem ödediğimiz primlerle ülkenin kalkınmasına en fazla katkı veren bir kitle olarak insanca yaşam standardını en fazla hak eden bir kitleyiz."

Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi
Kaynak: ANKA

Bayram İkramiyesi, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Yılmaz:
    bu dernek pasif hic bir işe yaramıyor 35 2 Yanıtla
  • Ankara01:
    Türkiye nüfusu 85 milyon. Emekli sayısı 13 milyon. Asgari ücretli ve altinda calişan sayısı 7 milyon. Toplam 20 milyon kişi 25.000 TL'nin altında maaş alıyor. bunların ailelerini de katarsak 40 milyon kişi yapar. (18 yaş altı genç nufusuda dahil ederseniz 62 milyon olacak. 18 yaş altinda 22 milyon genç var.) Demek ki herkes halinden memnun ki 23 yillık sevdadan vazgeçemiyorlar. Önümüzdeki seçimde bende hükümet tarafına geçecem. Çünkü karşı taraftan bakınca ülke felaket görünüyor. 2027de birde hükümet tarafından bakacam. hakediyoruz. 34 0 Yanıtla
  • fatih kara :
    kesinlikle verilmemesi lazım... 7 19 Yanıtla
  • Nurullah Osmanoğlu:
    Yerel seçimlerde emekliden yedikleri tokadı unutmuşlar bellide Biz emekliler yediğimiz kazığı unutmayız inşallah 19 3 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    hayal kurun 19 2 Yanıtla
  • Tuna Han:
    seçim zamanı olsa evet olur kendinizi 3 kuruş para için kullandirirsiniz yok size para aksine camiye girişler bile ücretli olmalı 25 senemi siz çaldınız çıkar inşallah 14 2 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    verdiklerinide almasınlar 9 1 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Şaka yapmışlardır ciddiye almayın 8 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu hükümet emekli insanları yok saymaktadır 8 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Emeklilere "faiz" ile para veren bir ton kömürü iki kat fiyata satan dernek.Önce siz dernek/sendika olarak Koruyun emekliyi . 4 0 Yanıtla
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