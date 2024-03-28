Emekliler, düşük maaşlara tepki gösterdi

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

Emekliler, düşük maaşlarını artırma taleplerine yanıt vermeyen iktidarın, ulaşım, tarım kredi marketleri, GSM operatörleri, sinema ve tiyatrolarda özel indirim başlatılacağını ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Ankara'da bir emekli, "Emekli ekmek derdinde, günü kurtarma derdinde. Bunlar da tiyatroda indirim var, bilette indirim var... Washington'da yerlerimi ayırttım. Amerika yolcusuyum... Karayipler'e gideceğim...200 kilometre uzakta memleketim var oraya gidemiyorum. Bayramda neyi ayıracaksın da gideceksin. İnsanın aklıyla alay ediyor bunlar" dedi.

İktidar partisi yetkilileri, emekliler uzun süredir düşük maaşların artırılmasına yönelik taleplere bir yanıt vermedi, ancak ulaşım, tarım kredi marketleri, GSM operatörleri, sinema ve tiyatrolarda özel indirim başlatılacağını ilişkin açıklamalar yaptı.

Emekli maaşlarıyla geçinemediklerini vurgulayan emekliler, indirim değil, emekli maaşlarına zam taleplerini bir kez daha dile getirdi. Emekliler, sıkıntılarını ve taleplerini ANKA Haber Ajansı mikrofonuna anlattılar.

"YERLERİMİ AYIRTTIM AMERİKA YOLCUSUYUM...KARAYİPLER'E GİDECEĞİM..."

Emekli Haydar Yordam, "Bir ekmeğe muhtaç durumdayız şu anda. Öyle şeyler söyleniyor ki; 'emekliye tiyatroda, havaalanında indirim var'. İnsanın aklıyla dalga geçiyor bunlar. Emekli ekmek derdinde, günü kurtarma derdinde. Bunlar da tiyatroda indirim var, bilette indirim var... İnsanın aklıyla alay ediyor bunlar. Bayramda mutlaka bir plan yaptım. Washington'da yerlerimi ayırttım. Amerika yolcusuyum...Karayipler'e gideceğim...Şuradan memlekete gidemiyoruz. 200 kilometre uzakta memleketim var oraya gidemiyorum. Bayramda neyi ayıracaksın da gideceksin" diye konuştu.

"EMEKLİ, 10 BİN LİRA MAAŞ İLE NEREYE GİDEBİLİR"

Emekli Selma Çanalp ise emekliye özel uçak bileti indirim müjdesini, "Emekliler için mümkün değil. Anca yeme içme ihtiyaçları karşılanabiliyor. Giysi bile alınmıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim falan yok. Her şey çok fena. Bayramda buradayız. Emekli, 10 bin lira maaşla nereye gidebilir" diye konuştu.

"KİMSENİN KİMSEYE İKRAM EDECEK TATLISI BİLE YOK"

Emekli Nurdan Avcı, "Benim biraz yan gelirlerim olduğu için seyahat edebilirim. Ama sadece emekli maaşım olsa asla buraya bile gelemem çok zor. Emeklilerin akraba ziyaretlerini bile zor yaptıklarını düşnüyorum. Çünkü kimsenin kimseye ikram edecek tatlısı bile yok. Ttalının kilosu olmuş 500 lira" dedi.

"EMEKLİNİN PARASI MI VAR DA UÇAĞA BİNİP GEZSİN"

Başka bir emekli vatandaş ise, "Kendimi çok zor geçindiriyorum. Emeklinin parası mı var da uçağa binsin, gezsin. Alışveriş yapamıyoruz. 600 liraya kıyma mı alabileceğiz?" ifadelerini kullandı.