Emekliler Ek Zam İstiyor

Güncel

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) 123 şube başkanı, olağanüstü gündemle Ankara'da bir araya gelerek ek zam çağrısı yapacak.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün'ün yaptığı açıklamaya göre; TÜED Başkanlar Kurulu, açıklanan TÜFE rakamlarına, bu rakamlarla belirlenen emekli maaş artışlarına ve emeklilere uygulanmayan refah payı desteğine tepkilerini göstermek üzere 123 şube başkanı ile 17 Temmuz'da acilen toplanma kararı aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların inandırıcı bulunmadığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"TÜİK ve onun açıkladığı rakamlar, yaşanan ekonomik ve sosyal durumdan son derece uzak ve akıl dışı rakamlar olarak emeklinin ve çalışanların yaşantısını olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. 5 bin TL civarında olan en düşük kök aylıklara uygulanacak TÜFE artışının bile taban ödeme olan 10 bin TL'ye ulaşamadığı da ortadadır. Kaldı ki 10 bin TL gibi bir aylığın açıklanan 19 bin TL civarındaki açlık sınırının da neredeyse yarısı kadar olduğu da ortadadır.

"Yüzde 85'i açlık sınırının altında"

Bunun yanı sıra emekli aylıklarının yüzde 85'inin yani 13 milyon 600 bininin açlık sınırının altında kaldığı ve emeklilerin bu düşük aylık gelirlerle yaşam mücadelesi verdikleri açıktır. Ayrıca ocak ayında memur emeklilerine verilen ve artışların eşitleneceği sözü de havada kalmıştır. Bütün emeklilere eşit oranda bir artış yapılmalı ve üzerine seyyanen bir refah payı eklenmelidir. Yaşam şartları artık emekliler için her geçen gün değil, neredeyse her geçen saat zorlaşmaktadır. Emeklinin ekonomik ve sosyal dengesi ile birlikte psikolojisi de bozulmuştur.

"Emek platformu yeniden oluşturulmalı"

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ile DİSK'in ortaklaşa düzenledikleri basın açıklamasını ve yayınladıkları bildiriyi takdirle karşılamakla birlikte emekliyi temsil eden kuruluşların, memurları temsil eden kuruluşların bu bir araya gelişte bulunamamış olmaları, bizlerde hak arama mücadelesinin gerçek zeminine oturması gerektiği kanaatini uyandırmıştır. Geçmişte olduğu gibi işçilerin, memurların, esnafların, bunların emeklilerinin temsil edilebildiği Emek Platformu ya da benzerinin hayata geçirilmesi gerekliliği ortadadır. Başkanlar Kurulumuz bütün bu gelişmeler ışığında acilen toplanarak taleplerini belirleyecek ve başta refah payı olan bu talepler bildirgesini kamuoyuyla paylaşacaktır."