Emeklilerin Hakları Görüşülürken Masada Olmaması Eleştirildi

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Türkiye Emekliler Platformu Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, "Hakları görüşülürken masada olmayan tek kesim emeklilerdir. Kimse bize 'ne verelim, ne edelim' diye danışmıyor maalesef." dedi.

Çalışkan, Tüm Emekliler Derneği Genel Merkezi'nde Emekliler Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de emeklilerin yaşam standartlarının Avrupa'nın gerisinde kaldığını ifade etti.

Uzun süren çalışma hayatının ardından emekliye ayrılan insanların, gelecek endişesi duymadan ömrünün geri kalan kısmını huzur ve refah içinde yaşamayı hayal ettiklerini belirten Çalışkan, "Emekliler olarak sendikalaşmak istiyoruz. Hakları görüşülürken masada olmayan tek kesim emeklilerdir. Kimse bize 'ne verelim, ne edelim' diye danışmıyor maalesef." dedi.

Çalışkan, 2023'te çalışanlara verilen seyyanen artışın, emeklilerle çalışanlar arasındaki gelir makasını çok aştığını söyledi.

Taban aylığın asgari ücret düzeyine getirilmesini isteyen Çalışkan, emekli aylıklarının iyileştirilmesini talep ettiklerini bildirdi.