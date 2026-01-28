Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Disk Emekli-Sen Eskişehir Şubesi'ne Ziyaret - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Disk Emekli-Sen Eskişehir Şubesi'ne Ziyaret

28.01.2026 13:08  Güncelleme: 14:31
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şubesi'ni ziyaret ederek emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkat çekti. Emekli maaşlarının yaşam standartlarını karşılamadığını belirten Ataç, sendikal mücadelenin önemini vurguladı.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şubesi'ni ziyaret ederek, emeklilerle bir araya geldi. Şube Başkanı Hatice Kılıç ve sendika üyelerinin katıldığı buluşmada, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlar ve ülke gündemi ele alındı.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Ataç, ziyarette emeklilerin giderek ağırlaşan yaşam koşullarına dikkat çekti. Sendikal mücadelenin önemini vurgulayan Ataç, "Sendikal mücadelenin kutsal olduğunun bilincindeyim. Emeklilerimiz yıllarca bu ülkeye emek verdi, alın teri döktü. Ancak bugün gelinen noktada emekli maaşları, yaşam standartlarını karşılamaya yaklaşamamaktadır bile. Bu tablo artık görmezden gelinemez" dedi.

"Emeğin karşılığının verilmediği bir yerde adaletten söz edemeyiz"

Ataç, en düşük emekli maaşının 18 bin 938 TL olduğunu, Meclis'e sunulan düzenlemeyle bu tutarın 20 bin TL'ye çıkarılmasının önerildiğini hatırlatarak, "Buna karşın açlık sınırı 29 bin 828 TL'ye ulaşmış. Emeklilere reva görülen maaş, temel yaşam giderlerinin dahi gerisinde kalıyor" dedi. Ekonomik sıkıntıların her geçen gün derinleştiğini belirten Ataç, "İnsanların yıllarca çalıştıktan sonra geçim derdiyle boğuşmak zorunda bırakılması kabul edilemez. Emeklilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir düzen, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Emeğin karşılığının verilmediği bir yerde adaletten söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Ataç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kılıç, emeklilerin sorunlarının kamuoyu önünde dile getirilmesinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyarette ayrıca Tüm Metal-İş Sendikası Şube Sekreteri Suat Yıldız ile DİSK Emekli-Sen'in kurucularından Suat Başaran da yer aldı. Buluşma, sendikal dayanışmanın ve emekçilerin ortak mücadelesinin önemine ilişkin görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
