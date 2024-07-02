Emeklilerin Talepleri Dile Getirildi - Son Dakika
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Emeklilerin Talepleri Dile Getirildi

Türkiye Emekliler Platformu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında emeklilerin taleplerini dile getirdi. Platformun dönem sözcüsü Satılmış Çalışkan, maaş artışları, emeklilere refah payı verilmesi, emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi gibi konularda çözüm beklediklerini belirtti. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların da giderilmesi gerektiğini vurguladı.

02.07.2024 16:37
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(ANKARA) - Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, "Sorunlarımız hat safhadadır. Bir an önce hizmet ve prime dayalı intibak ile mağduriyetin giderilmesi, emekli sorunlarının çözümlenmesi gereklidir. Hakları görüşülürken masada temsilcisi olmayan kesim emeklilerdir. Masada taleplerimizi iletmek ve insanca yaşama hakkımızı savunmak için sendikalaşmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Emekliler Platformu, taleplerini dile getirmek için bugün Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Emekliler adına konuşan Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, şu talepleri sıraladı:

"Maaş artışlarımızın temel gıda enflasyonuna göre uygun yapılması ve emeklilere de milli gelirden artı refah payı verilmesi, 2023'te çalışana verilen 8 bin 77 liralık aradaki makası çok açmıştır, emeklilere de seyyanen bu artışın verilmesi, bugün emeklinin yüzde 80'i asgari ücretin altındaki maaşıyla her gün zorlaşan ekonomik şartlarda geçim mücadelesi vermektedir. Maaş, destek ile değil; yasa ile belirlensin. Maaş artışları emekliyi rahatlatmıyor çünkü piyasanın 6 ay gerisinden, geçmiş ayların TÜFE'si verilmekte ve milli gelirden refah payı verilmediğinden emeklinin alım gücü her gün düşüyor.

"Mevcut emeklilerin durumu yeni emeklilere göre her yıl eriyor"

Bayram ikramiyelerimizin asgari ücrete endekslenmesi, 5510 sayılı yasadaki mevcut emeklilik sistemi yaştan vazgeçilerek bir fiil hizmet ve prim esas olarak gösterge ve kat sayı sistemine geçilmesi, bir an önce mevut emeklilerin (eşit hizmete, eşit prime eşit maaş olarak) hizmet ve prime dayalı intibaklarının yapılması gereklidir. Görüldü ki, emeklilik yaşa değil; belirli bir fiil hizmet ve prime endekslenmeden, katsayı ve gösterge sistemi aylık bağlama uygulanmadan emeklilikte adalet olmuyor. Bugün tabanda 3 bin 600 ile 7 bin iş günü prim ödeyen aynı maaşı alıyor. Mevcut emeklilerin durumu yeni emeklilere göre maaşları her yıl erimekte ve eriyecektir. Bugün 2000 öncesi tavandan 25 yıl 9000 iş günü prim emeklisiyle 2020-2022 yıllarında aynı hizmet ve primle emekli olanlar arasında 2000 öncesi aleyhine yüzde 50'ye varan fark oluşmuştur.

"Adaletin olmadığı yerde huzursuzluk vardır"

Sağlık hizmetine daha çok yaşlılıkta ihtiyaç vardır. Sorunlarımız hat safhadadır. İlaç, randevu, katkı payları, 2 dakikalık muayene yaşlı emeklilere uygulanmaktadır. Bir an önce hizmet ve prime dayalı intibak ile mağduriyetin giderilmesi, emekli sorunlarının çözümlenmesi gereklidir. Hakları görüşülürken masada temsilcisi olmayan kesim emeklilerdir. Masada taleplerimizi iletmek ve insanca yaşama hakkımızı savunmak için sendikalaşmak istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde huzursuzluk vardır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emeklilerin Talepleri Dile Getirildi - Son Dakika

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