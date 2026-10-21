EMEP'li Karaca, 125 kişinin öldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'ne soru önergesi verdi - Son Dakika
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EMEP'li Karaca, 125 kişinin öldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'ne soru önergesi verdi

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EMEP\'li Karaca, 125 kişinin öldüğü İskenderun Devlet Hastanesi\'ne soru önergesi verdi
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 125 kişinin öldüğü İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasını TBMM'ye taşıdı. Bilirkişi raporunda, 2012'de 'göçme durumu' tespitine rağmen hastanenin kullanıldığı ve yetkililerin 'asli kusurlu' bulunduğu belirtildi.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, ANKA Haber Ajansı'nın, "Depremde 125 kişiye mezar olmuştu… İskenderun Devlet Hastanesi'nin 'göçme durumu' tespitine rağmen kullanıma izin verenler 'asli kusurlu'" başlıklı haberine ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 125 kişinin yaşamını yitirdiği İskenderun Devlet Hastanesi'ne ilişkin 3 yıl 8 aydır süren soruşturma dosyasına beklenen bilirkişi raporu sunuldu. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı raporda, hastanenin 2012'de "göçme durumu" tespitine rağmen kullanılmaya devam edildiği belirtilerek, kurum yetkilileri "asli kusurlu" bulundu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da konuya ilişkin soru önergesi verdi. Önergede Karaca, depremin üzerinden üç yılı aşkın süre geçmesine rağmen soruşturmanın tamamlanmadığına işaret etti.

Önergede, hastanenin depreme karşı güvenli olmadığına ilişkin raporların 2012 ve 2016 yıllarında düzenlendiği, 2015 yılında binanın yıkılmasına ilişkin toplantılar yapıldığı ve Sağlık Bakanlığı'nca 2019 yılında yeni bina yapımının yatırım programına alındığı bilgilerine yer verildi.

Binanın depremden yıkılmasına kadar geçen süreçte gerekli idari ve teknik tedbirlerin neden alınmadığı, can güvenliğini tehdit eden koşullara rağmen sağlık hizmetinin bu binada sürdürülmesine kimlerin izin verdiği ve yaşanan ölümler bakımından hangi sorumluların hesap vereceğinin açıklığa kavuşturulması istendi.

"SORUŞTURMANIN TAMAMLANMAMASININ GEREKÇESİ NEDİR?"

Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, şu sorulara yanıt istedi:

"İskenderun Devlet Hastanesi A Blok'unun yıkılması ve 125 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma hangi aşamadadır? Soruşturmanın tamamlanmamasının gerekçesi nedir?

Bilirkişi raporunda asli ve tali kusurlu olduğu değerlendirilen kişiler hakkında hangi adli işlemler yapılmıştır? Bu kişilerden herhangi biri hakkında gözaltı veya tutuklama kararı verilmiş midir?

"YIKIM RAPORLARINA RAĞMEN BİNANIN KULLANILMASINA İZİN VERENLER KİM?"

Hastanenin deprem güvenliğinin yetersiz olduğuna ilişkin 2012 ve 2016 tarihli raporlar ile 2015 yılında yapılan yıkım değerlendirmeleri soruşturma dosyasına alınmış mıdır? Gerekli tedbirleri almayan veya binanın kullanımına devam edilmesine izin veren kamu görevlileri hakkında soruşturma yürütülmekte midir?

Sağlık Bakanlığının 2019 yılında yeni bina yapımını yatırım programına alması dikkate alındığında, mevcut binanın kullanımının sonlandırılması ve yeni binanın hizmete alınmasına kadar geçen sürede alınması gereken tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği soruşturulmakta mıdır?

Hastanenin yapı sahibi, yapı sorumlusu, müteahhitleri, fenni mesulleri ve ilgili dönemde görev yapan kamu görevlilerinin sorumlulukları hangi ölçütlere göre değerlendirilmektedir? Bilirkişi raporundaki kusur değerlendirmeleri savcılık tarafından ayrıca incelenmiş midir?

Binanın deprem güvenliğinin yetersiz olduğuna ilişkin tespitlerin ardından kullanımına devam edilmesi nedeniyle doğabilecek idari ve cezai sorumlulukların belirlenmesi için ilgili kamu kurumlarından bilgi ve belge talep edilmiş midir? Edilmişse hangi kurumlardan hangi belgeler alınmıştır?

Soruşturmanın gecikmesinde ihmal, görevin kötüye kullanılması veya delillerin toplanmasına ilişkin bir aksaklık bulunup bulunmadığı incelenmiş midir? Soruşturma sürecinde görev alan kamu görevlileri hakkında idari veya adli inceleme başlatılmış mıdır?

Yaşamını yitiren 125 kişinin yakınlarının adalet beklentisinin karşılanması ve soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması amacıyla Adalet Bakanlığınca yürütülen bir takip veya koordinasyon çalışması bulunmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA
MilletvekiliSevda KaracaGaziantepGüvenlikPolitikaGüncelSon Dakika

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