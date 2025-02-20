Emin Gümüşkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Emin Gümüşkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emin Gümüşkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, İstanbul'daki hastanede hayatını kaybettikten sonra memleketi Bursa'da düzenlenen törenle defnedildi. Sanatçı dostları ve sevenleri son bir kez onu uğurladı.

20.02.2025 15:47  Güncelleme: 15:50
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İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümükaya'nın (77) cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Gümüşkaya'yı son yolculuğuna ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenleri uğurladı.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, salı günü rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu için dün Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde tören yapıldı. Törene oyuncu Zafer Algöz ve Gümüşkaya'nın Şehir Tiyatroları'ndan oyuncu arkadaşları katıldı. Törenin ardından Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, alkışlarla memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün tören düzenlendi. Törene Gümüşkaya'nın ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı. Burada konuşan yönetmen Birol Güven, ölümüyle üzen oyuncunun, kötü rollerde oynamak istememesinden yakındığını belirterek, "Her zaman eğlenceli yanının gösterilmesini isterdi. Mekanı cennet olsun" dedi.

Törenden sonra cenazesi, Emir Sultan Camisi'ne götürülen Emin Gümüşkaya, öğle vakti kılınan namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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