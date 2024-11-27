Emine Erdoğan\'dan \'Küresel Kadınlar Forumu\' paylaşımı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı '3'üncü Dubai Küresel Kadınlar Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şunu hiç unutmamamız gerekiyor, kadın ve erkek, bir bedenin sağ ve sol ayağı gibi, bir kuşun kanatları gibi, bir bütünün iki yarısıdır. Birisi olmadan diğeri ilerleyemez. Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez" dedi.