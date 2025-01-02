Emine Erdoğan\'dan \'Regaip Kandili\' mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm İslam aleminin 'Regaip Kandili' ve 'Üç Ayları'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Regaip Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Regaip Gecesi, yüreklerin arındığı, umutların tazelendiği rahmet gecesidir. Bu kutlu gecede, dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun. Ülkemizin, milletimiz ile tüm İslam aleminin 'Regaip Gecesi'ni ve 'Üç Aylar'ını tebrik ediyorum" dedi.