CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2025'e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır" dedi.
Emine Erdoğan, yeni yıl nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, " Dünya, derin sınavlardan geçtiği bir yılı geride bırakırken Türkiye ise birlik ve beraberlik ruhuyla güçlenerek yoluna devam etti. 2025'e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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