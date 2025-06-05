Eminönü'nde Bayram Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika
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Eminönü'nde Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Eminönü\'nde Bayram Alışverişi Yoğunlaştı
05.06.2025 18:08
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Kurban Bayramı öncesi Eminönü'nde alışveriş kalabalığı oluştu; esnaf fiyatların normal olduğunu savundu.

EMİNÖNÜ'nde Kurban Bayramı öncesinde alışverişe gelenler yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından yakınırken, esnaflar ise normal olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı arifesinde, vatandaşlar alışveriş yapmak için Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'na akın etti. Özellikle lokum, şeker ve kuruyemiş dükkanlarında yoğunluk oluştuğu görüldü. Geçmiş yıllardaki bayramlarla kıyaslama yapan Mısır Çarşısı esnafları, yoğunluk eski yıllara göre az olsa da kendileri için yeterli olduğunu söyledi.

'GEÇEN SENE BİRAZ DAHA YOĞUNDU'

Mısır Çarşısı esnafı Ali Akmeşe, "Bayramlardan bir hafta öncesi çok yoğun olur. Biz aktarız. Kuru yemiş, lokum, bitkisel çaylar, baharat, parfüm, safran satıyoruz. Geçen sene biraz daha yoğundu bu seneye göre. Fiyatlarda değişiklik olmuyor. Fiyatlar çarşının hepsinde aynı zaten neredeyse. Kaliteye göre değişir. Ben 5 yıldır Mısır Çarşısı'ndayım" dedi.

'FİYATLAR YÜKSEK AMA TURİSTLER İÇİN İDARE EDER'

Alışverişe gelen Semra Berber, "Fiyatlar yüksek bizim için ama turistler için idare eder. Bizler için iyi değil. Çünkü herkes asgari ücretle çalıştığı için aşağı yukarı. O yüzden çok iyi değil. Biz çok gelmiyoruz. Şu anda bir alışveriş için geldik. Arkadaşımla çeyrek altın aldık. O yüzden geldik. Bir de gelmişken de lokum da alayım dedim. Fiyatlar iyi, öbür taraflara göre, Sultanahmet'e göre daha iyi" dedi.

'FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE AYNI'

Mısır Çarşısı esnafı Ahmet Ramin, "Şu anda millet memlekete gitti, bu kadar hareket olmuyor burada. Bayram şekerini 200 TL'ye satıyorum, lokum en ucuz 160 TL'ye satıyorum. Millete bakıyorlar, bazen ucuz, bazen pahalı diyorlar. Zengin var, fakir var, tam ortası var. Allah bilir, Allah milletin yardımcısı olsun. Fiyatlar geçen seneye göre aynı, hiçbir şey değişmedi. Sadece lokum 140 TL'ydi eskiden, şimdi 160 TL" dedi.

'PAHALILIK NORMAL'

Yurt dışından Türkiye'ye bayram için gelen Kenan Taşkın, "Pahalılık da normal yani. Mısır Çarşısı'ndan kaşar peyniri almaya geldim. Normal diyelim. Çok pahalı diye bir şey yok. Ama millet bunu bir balon şeklinde yapmışlar. Kime tutarsan, 'pahalı, pahalı, pahalı' diyor. Hani pahalı da, nasıl o zaman alıyorsun? Bütün millet alıyor kuyrukta. Nasıl pahalı da alıyorsun? Bütçesi yetmeyen almaz. Gider evine oturur, aşağı doğru mu? Ama maalesef böyle bir şey yok. İnsanlar çıkmışlar buraya. Ama inanın burası bence cennet gibi yaşama yeri. Vallahi diyorum. Diyeceksiniz ki, oranın parasını buraya çeviriyorsun. Değil, öyle değil. Öyle kimse düşünmesin. Zaten orada da asgari ücret bin lira" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eminönü'nde Bayram Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika

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