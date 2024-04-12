Ramazan Bayramı'nda İstanbullular Eminönü'ne akın etti - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda İstanbullular Eminönü'ne akın etti

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İstanbul'da Ramazan Bayramı ve güneşli havayı fırsat bilerek aileleriyle gezmeye çıkan yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Eminönü'ndeki yoğunluk, bayramın üçüncü gününde de devam etti. Yaya ve araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, Eminönü Yer Altı Çarşısı'nda izdiham yaşandı. Tarihi bölgedeki insan seli kameralara yansıdı.

12.04.2024 18:13  Güncelleme: 18:17
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İstanbul Eminönü'nde Ramazan Bayramı'nın son gününde de yoğunluk bitmedi. Yaya ve araç trafiği dikkat çekerken, Yer Altı Çarşısı'ndaki izdiham nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

EMİNÖNÜ BAYRAMDA DOLDU TAŞTI

İstanbul'da bayramın son gününde dışarı çıkan vatandaşların megakentte en çok ilgi gösterdiği alanların başında tarihi ve turistik bölgeler geldi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Eminönü'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle yaya ve araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

İZDİHAM YAŞANDI

Kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlardan bazılarının yol kenarındaki demir korkulukların üzerinden atlayarak yolun karşısına geçtiği görüldü. Yaya geçidi olarak da kullanılan Eminönü Yer Altı Çarşısı'nda izdiham nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

YUMRUKLU KAVGA GÜÇLÜKLE SONLANDIRILDI

Yoğunluk sırasında zaman zaman buradaki bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Burada iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan kavga anı ise kameralarca kaydedildi.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti
Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti
Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti
Ramazan Bayramı\'nda İstanbullular Eminönü\'ne akın etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nda İstanbullular Eminönü'ne akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • servet bilgin: Suriye Irak Afgan Hereguara adaları vatandaşları ben konuştum. 70 12 Yanıtla
  • Sami Göksu: Bu kalabalık istanbul halkı kesinlikle değil çevre illerden özellikle bursa çünkü 10 araçtan 8 bursa ve diğer iller 43 11 Yanıtla
  • Murat Şimsek: bayramda istanbul bos diyolar vallahi yalannnnn 3 saat trafikte kaldim 43 0 Yanıtla
  • Erkan null: Türkiye ekonomisi uçuyor 31 1 Yanıtla
  • nafis can: Bayramlarda türk vatandaşı hariç kimseye ücretsiz seyhat verilmemelidir, sadece bir bayramda ücretsiz diye çocuklarını ailesini dışarı çıkarabilecek gariban insanlarımız bunlar yüzüden mahrum kalıyor 28 3 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Bu bayram da evden dışarıya çıkamadık.. dolayısıyla hiç masrafım olmadı ve cepte olmayan parada cepte kaldı;)))) 21 1 Yanıtla
  • Osman Yigit: Her şey güzel olacak merak etmeyin daha iyi günler İstanbul 10 11 Yanıtla Hugs70: sinek aklı zana ağır gelir 2 2
  • Murat Ceylan: Ferhat Eser senden yorum bekliyoruz 13 5 Yanıtla ferhat eser: dünyaya rezil oluyoruz bu habere yorum yapmiycaktim ama seni kıramadım 22 2
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