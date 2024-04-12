İstanbul Eminönü'nde Ramazan Bayramı'nın son gününde de yoğunluk bitmedi. Yaya ve araç trafiği dikkat çekerken, Yer Altı Çarşısı'ndaki izdiham nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da bayramın son gününde dışarı çıkan vatandaşların megakentte en çok ilgi gösterdiği alanların başında tarihi ve turistik bölgeler geldi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Eminönü'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle yaya ve araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.
Kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlardan bazılarının yol kenarındaki demir korkulukların üzerinden atlayarak yolun karşısına geçtiği görüldü. Yaya geçidi olarak da kullanılan Eminönü Yer Altı Çarşısı'nda izdiham nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yoğunluk sırasında zaman zaman buradaki bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Burada iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan kavga anı ise kameralarca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ramazan Bayramı'nda İstanbullular Eminönü'ne akın etti - Son Dakika
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