Emir Can İğrek, Bilecik'te konser verecek - Son Dakika
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Emir Can İğrek, Bilecik'te konser verecek

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Emir Can İğrek, konser verecek. Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşu ve zafer coşkusu fener alayı, konserler, söyleşiler ve açılışlarla kutlanacak.

02.09.2024 12:12  Güncelleme: 12:42
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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Emir Can İğrek, konser verecek.

Kurtuluş ve Zafer coşkusunun fener alayı, konserler, söyleşi ve açılışlarla değerlendiren Bilecik, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında binlerce vatandaşı, Emir Can İğrek konserinde buluşturacak.

3 Eylül Salı günü saat: 21: 00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek konserde Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı da kutlanacak. Etkinlikte ayrıca 5 Eylül Perşembe günü İlber Ortaylı da vatanlaşlarla  buluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emir Can İğrek, Bilecik'te konser verecek - Son Dakika

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