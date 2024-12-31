Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İyi seneler Türkiye, hoş geldin 2025. Aziz vatanın teminatı kahramanlarımız, 2025 yılında da sizlerin huzur ve güvenliği için daima görev başında." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Emniyet Genel Müdürü'nden Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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