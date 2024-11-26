Emniyet Müdürü'nden Kan Bağışı Örneği

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Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki programa katılan Emniyet Müdürü Dinç, buradaki mobil kan bağış aracına geçerek beraberindeki Çevik Kuvvet personeliyle kan bağışı yaptı.

Kan vermenin önemine değinen ve farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade eden Dinç, şunları söyledi:

"Zaman zaman il emniyet müdürlüklerimizle bu tür etkinliklerde bulunuyorlar. Ben de kan bağışlama konusunda hem şahsımı hem de arkadaşlarımı teşvik ediyorum. Kan bağışı hayat kurtarıyor. Ben 18'inci kez kan bağışlıyorum. Görev yaptığım diğer illerde de senede birkaç kez kan veriyordum. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bütün polis arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum."

Kan bağışının ardından Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler'le bir araya gelen Dinç, Güler'e plaket takdim etti.