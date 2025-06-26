Endonezya 1 Milyon Konut İçin Katar ile Anlaştı

CAKARTA, 26 Haziran (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, ülkede 1 milyon adet uygun fiyatlı konut inşa etmek üzere Katar merkezli Qilaa Uluslararası Grubu şirketiyle işbirliği yapacak. Söz konusu işbirliği, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun her yıl dikey konutlar başta olmak üzere 1 milyon adet yeni kentsel konut üretilmesine yönelik planı çerçevesinde yürütülecek.

Endonezya Konut ve İskan Bakanı Maruarar Sirait, Qilaa Uluslararası Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Abdulaziz bin Abdurrahman Al Sani ile konuya ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı. Perşembe günü başkent Cakarta'daki Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen imza törenine Devlet Başkanı Prabowo da nezaret etti.

Şeyh Abdülaziz, aynı gün iki taraf arasında gerçekleştirilen toplantıda ilk aşamada tahmini değeri 2,5 milyar ABD doları olan yaklaşık 50.000 konutun inşa edileceğini söyledi. İlk aşamanın iki yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Şeyh Abdülaziz, ikinci aşamada da 50.000 adet konut geliştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Şeyh Abdülaziz, projeyi desteklemek üzere arazi satın alma ve izin işlemlerine ilişkin süreçlerin devam ettiğini ve inşaatın başlamasından önce tamamlanması gereken bu süreçlerin zaman alabileceğini belirtti.