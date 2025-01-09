Endonezya BRICS'e Tam Üye Oldu - Son Dakika
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Endonezya BRICS'e Tam Üye Oldu

Rusya, Endonezya'nın BRICS'e katılımını memnuniyetle karşıladı. Üyelik, 2023'te onaylandı.

09.01.2025 18:48
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın BRICS'e "tam üye" olarak katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın BRICS'e üye adaylığının, 2023'te Johannesburg'da düzenlenen zirvede onaylandığı belirtildi.

Endonezya'da 2024'te başkanlık seçimlerinin düzenlendiğine ve bu nedenle ülkenin BRICS'e üyelik konusunun ertelendiğine işaret edilen açıklamada, Rusya'nın geçen yılki dönem başkanlığında konunun tekrar gündeme geldiği kaydedildi.

BRICS üyelerinin tümünün Endonezya'nın üyelik başvurusunu desteklediği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya, Endonezya'nın BRICS'e tam üye olarak katılmasını memnuniyetle karşılamaktadır." denildi.

Açıklamada, Endonezya'nın, Güneydoğu Asya'daki en büyük ekonomi ve nüfusa sahip olduğuna işaret edilerek, ülkenin BRICS'e üyeliğinin, birliğin otoritesine ve daha adil ve dengeli birçok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

BRICS'in 2025 dönem başkanı Brezilya'da hükümetten 7 Ocak'ta yapılan açıklamada, Endonezya'nın BRICS'in yeni tam üyesi olduğu bildirilmişti.

BRICS dünya ekonomisinde önemli yere sahip

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

2024'te yeni ülkelerin ve bu yıl Endonezya'nın da katılmasıyla toplam üye sayısı 10'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Aralık 2024'te yaptığı yazılı açıklamada, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın da BRICS'e 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde katıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya BRICS'e Tam Üye Oldu - Son Dakika

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