Endonezya, Çin gemilerini 3 kez uzaklaştırdı

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Endonezya, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde faaliyet yürüten araştırma gemisine engel olan Çin Sahil Güvenlik gemisinin bir haftada üç kez bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Deniz Güvenlik Ajansından yapılan açıklamada, Endonezya Sahil Güvenlik gemilerinin Çin'e ait gemi ile ihtilaflı sularda bu hafta üçüncü kez karşı karşıya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Çin Sahil Güvenlik gemisinin ihtilaflı sularda 21, 23 ve 25 Ekim'de tespit edildiği belirtilerek, gemideki mürettebatla iletişime geçildiği aktarıldı.

Çinlilerin, geminin bulunduğu bölgenin " Pekin'in yetki alanında olduğu konusunda ısrarcı olduğu" aktarılan açıklamada, bu cevabın ardından gemilerin 3 kez bu bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Endonezya Deniz Güvenliği Ajansı, Endonezya sularında ve Endonezya'nın yetki alanlarında güvenliği sağlama ve yasaları uygulama konusundaki kararlılığını göstermeyi sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanında Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin dışında ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.