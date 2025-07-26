Endonezya'nın Sorong şehrinin 60 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Sorong şehrinin 60 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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