Endonezya'da 7 Genç Ölü Bulundu - Son Dakika
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Endonezya'da 7 Genç Ölü Bulundu

Batı Cava'da bulunan yedi gencin ölümüyle ilgili 15 şüpheli belirlendi, soruşturma sürüyor.

23.09.2024 11:42
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CAKARTA, 23 Eylül (Xinhua) -- Endonezya polisi, Batı Cava'daki Bekasi Nehri'nde yedi kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili olarak 15 şüpheli belirledi.

Yerel medya ilk beş kişinin cansız bedenlerinin Pazar günü saat 06.00 civarında, diğer iki kişinin cansız bedenlerinin ise bundan kısa bir süre sonra bulunduğunu bildirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin genç yaşlarda oldukları ve bir polis devriyesi tarafından kovalanırken kendilerini nehre atmış olabilecekleri belirtildi.

Metro Jaya Polis Başmüfettişi General Karyoto Pazar günü yaptığı açıklamada, "Toplam 15 şüpheli belirlendi ve bunlardan üçü kesici silah taşımakla suçlanıyor" dedi.

Ölümlerin silah kullanımı sonucu gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz netlik kazanmadığını söyleyen Karyoto, olayın aydınlatılması için tanıklar ve şüphelilerden bilgi toplamaya devam ettiklerini vurguladı.

İlk belirlemelere göre, kavgaya karışan gençler saat 03.00'te bölgeden geçen bir polis devriyesinden kaçtı. Polis, gençlerin devriyeden korktukları için nehre atlamış olabileceğini düşünüyor.

Karyoto, Cakarta'nın doğusu ve güneyinin yanı sıra Bekasi ve Depok gibi bölgelerde kavgaların giderek sıklaştığını ve devriyenin yetkileri çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı.

Olayda hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri kimlik tespiti için Kramat Jati Polis Hastanesi'ne gönderildi. Hastanede DNA testleri devam ediyor. Hastane, hayatını kaybedenlerin ailelerinden kimlik tespitine yardımcı olması için diş fırçası ya da yıkanmamış giysi gibi kişisel eşyalar istedi.

Kaynak: Xinhua

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