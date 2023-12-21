Endonezya\'da kaybolan tekne aranıyor

CAKARTA, 21 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Batı Sulawesi eyaletinin Mamuju bölgesi açıklarında kaybolan ve 28 yolcu taşıyan bir tekneden Çarşamba gününden bu yana haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri kaybolan tekneyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Mamuju Arama ve Kurtarma Amiri Muhammad Rizal, Perşembe günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, düğüne giden 28 kişiyi taşıyan tekneyle irtibatın Ambo Adası sularında kesildiğini belirtti. Rizal, Çarşamba akşamı bölge sakinlerinden birinin olayı ofisine bildirdiğini söyledi.

Rizal'in verdiği bilgiye göre, yerel saatle sabah 10.00 sularında Ambo Adası'ndan hareket eden teknenin öğleden sonra 16.00'da Mamuju'daki Sumare Limanı'na ulaşması bekleniyordu.

"Akşam olduğunda tekne oraya ulaşmamıştı" diyen Rizal, Ambo Adası'na bir arama kurtarma botu ile bir kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

Yaklaşık 17.000 adadan oluşan bir Güneydoğu Asya takımadası olan Endonezya'da, güvenlik standartlarının sıkı olmaması nedeniyle deniz kazaları sık görülüyor.