 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Endonezya'da kaybolan tekne aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'da kaybolan tekne aranıyor

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Mamuju bölgesi açıklarında kaybolan ve 28 yolcu taşıyan bir tekneden haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Endonezya\'da kaybolan tekne aranıyor
21.12.2023 - 14:38,
Abone Ol

CAKARTA, 21 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Batı Sulawesi eyaletinin Mamuju bölgesi açıklarında kaybolan ve 28 yolcu taşıyan bir tekneden Çarşamba gününden bu yana haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri kaybolan tekneyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Mamuju Arama ve Kurtarma Amiri Muhammad Rizal, Perşembe günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, düğüne giden 28 kişiyi taşıyan tekneyle irtibatın Ambo Adası sularında kesildiğini belirtti. Rizal, Çarşamba akşamı bölge sakinlerinden birinin olayı ofisine bildirdiğini söyledi.

Rizal'in verdiği bilgiye göre, yerel saatle sabah 10.00 sularında Ambo Adası'ndan hareket eden teknenin öğleden sonra 16.00'da Mamuju'daki Sumare Limanı'na ulaşması bekleniyordu.

"Akşam olduğunda tekne oraya ulaşmamıştı" diyen Rizal, Ambo Adası'na bir arama kurtarma botu ile bir kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

Yaklaşık 17.000 adadan oluşan bir Güneydoğu Asya takımadası olan Endonezya'da, güvenlik standartlarının sıkı olmaması nedeniyle deniz kazaları sık görülüyor.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Endonezya, Aralık, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da kaybolan tekne aranıyor - Son Dakika


15:02
''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35
Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13
Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız

Son Dakika
15:02 ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35 Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35 Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13 Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 15:35:51. #1.12#
SON DAKİKA: Endonezya'da kaybolan tekne aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement