Endonezya'da Mültecilere Ait Olduğu Düşünülen 11 Ceset Bulundu

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CAKARTA, 26 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Açe eyaleti yakınlarındaki sularda Cumartesi gününden bu yana mültecilere ait olduğu düşünülen en az 11 ceset bulundu.

Yerel medya ve kurtarma ekipleri Salı günü yaptıkları açıklamada, cesetlerin geçen hafta 100'den fazla kişiyi taşıyan bir teknenin Açe sularında batmasının ardından bulunduğunu kaydetti. Kazanın ardından 75'ten fazla mülteci kurtarılmış, ancak onlarca mültecinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Açe eyaletine bağlı Banda Açe arama ve kurtarma kurumu şefi İbnu Harris Al Hussain, yerel balıkçıların ihbarının ardından kurumun Pazartesi günü 6 kadının cansız bedenine ulaştığını söyledi.

Hussain, "Cumartesi ve Pazartesi günleri arasında toplam 10 kişinin cansız bedenini çıkardık" dedi.

Batı Açe naipliğinde bir ceset daha bulundu. Tüm cenazeler yerel mezarlıklara gömüldü.

Öte yandan, hayatta kalanların tamamı ülkenin göç departmanına gönderildi ve an itibarıyla Batı Açe'deki sığınma merkezlerinde kalıyor.