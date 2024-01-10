Endonezya\'da geleneksel atölyede tütsülenmiş kedi balığı dilimleri üretiliyor

BOGOR, 10 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentindeki geleneksel bir atölyede tütsülenmiş kedi balığı dilimleri hazırlamak için kedi balıklarını ızgaraya dizen bir işçi, 10 Ocak 2024.

Bogor'daki geleneksel atölyede üretilen günlük 500 kilogram civarındaki tütsülenmiş kedi balığı dilimleri hem yurtiçinde tüketiliyor hem de Malezya ve Nijerya'ya ihraç ediliyor. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)