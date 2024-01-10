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Endonezya'da geleneksel atölyede tütsülenmiş kedi balığı dilimleri üretiliyor - Son Dakika
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Endonezya'da geleneksel atölyede tütsülenmiş kedi balığı dilimleri üretiliyor

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentindeki geleneksel bir atölyede tütsülenmiş kedi balığı dilimleri üretiliyor. Bogor'daki atölyede günlük 500 kilogram civarında üretilen tütsülenmiş kedi balığı dilimleri, hem yurtiçinde tüketiliyor hem de Malezya ve Nijerya'ya ihraç ediliyor.

Endonezya\'da geleneksel atölyede tütsülenmiş kedi balığı dilimleri üretiliyor
10.01.2024 - 17:06,
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BOGOR, 10 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentindeki geleneksel bir atölyede tütsülenmiş kedi balığı dilimleri hazırlamak için kedi balıklarını ızgaraya dizen bir işçi, 10 Ocak 2024.

Bogor'daki geleneksel atölyede üretilen günlük 500 kilogram civarındaki tütsülenmiş kedi balığı dilimleri hem yurtiçinde tüketiliyor hem de Malezya ve Nijerya'ya ihraç ediliyor. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Endonezya'da geleneksel atölyede tütsülenmiş kedi balığı dilimleri üretiliyor - Son Dakika
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