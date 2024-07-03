Endonezya'daki Taman Safari Parkı'nda Vahşi Hayvanlarla Unutulmaz Bir Safari Deneyimi

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Endonezya'daki dünyaca ünlü Taman Safari Parkı, muhteşem doğasının yanı sıra maceraperestlere ve doğa tutkunlarına birçok hayvan türüyle safari imkanı sunuyor.

Hint ve Pasifik Okyanusları arasında bulunan, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan Endonezya 17 binden fazla adadan oluşuyor.

Dünyanın en büyük ada ülkesi olan ülkede Sumatra, Cava ile Sulavesi eşsiz güzellikleriyle turistleri ağırlıyor.

Geniş yaban alanlarına ve farklı biyoçeşitliliğe sahip ülkede aktif yanardağ sayısı ise dikkati çekiyor.

Endonezya, yeryüzündeki aktif volkanik dağların yaklaşık yüzde 13'üne ev sahipliği yaparken gür ve tropik ormanlar bitki örtüsünü oluşturuyor.

Ülkenin balta girmemiş tropik ormanlarında kaplanlar, leoparlar, orangutanlar, maymunlar, her boyda yılanlar ve sürüngenler, bataklık bölgelerinde ise timsahlar yaşıyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yakınındaki Bogor'da 1980 yılında kurulan Taman Safari Parkı dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen vahşi hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

Gede Pangrango Dağı'nın eteklerindeki 170 hektarlık safari parkında 3 binden fazla hayvan bulunuyor.

Hayvanları doğal yaşam alanlarında gözlemlemek ve yerel kültürleri keşfetmek isteyen turistler buraya adeta akın ediyor.

Yeşilin her tonunun görülebildiği parkta aslanlar, kaplanlar, ayılar, zürafalar, orangutanlar, su aygırları, zebralar, filler, timsahlar, develer, yılanlar, Komodo ejderleri, Afrika savanları, yeşil tavus kuşu ve beyaz gergedan gibi çeşitli türler yaşıyor.

Ülkenin en büyük doğal koruma alanına sahip Taman Safari Park'ta birçok farklı hayvanın yer aldığı gösteriler de yapılıyor.

Böylece ziyaretçilere vahşi hayvanlarla sıra dışı anlar yaşatılıyor.

AA ekibi safari parkındaki yaşamı kaydetti

Her gün binlerce turisti ağırlayan Taman Safari Parkı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Turistlerin safari turunun yer aldığı görüntülerde, aslanların kendilerine özgü yaşam anları da bulunuyor.

Görüntülerde fiiller, zürafalar, maymunların parkta dolaşması, su aygırlarının güneşin altında yüzmesi, yapay gölde dinlenmek için duran timsahlar ile araçlardan inen turistlerin bazı hayvanları beslemesi de kaydedildi.

Kaplanların uyuması, çeşitli hayvanların otlaması ve farklı türlerde kuşların günlük yaşamları da görüntülerde yer aldı.