Endonezya'dan Filistin Çağrısı

Endonezya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, diğer ülkelere de aynı adımı atma çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından, Fransa'nın Filistin'i tanıma adımına ilişkin açıklama yapıldı.

Fransa'nın bu kararının memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada, bu kararın Filistin'in refahı ve bağımsızlığı için önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Endonezya henüz Filistin'i tanımayan diğer ülkeleri de Fransa'nın yolundan gitmeye davet ediyor." çağrısı yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Temmuz'da, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıklarını duyurmuştu.