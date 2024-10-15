Endonezya'dan Mültecilere 3 Milyon Dolar Yardım

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CAKARTA, 15 Ekim (Xinhua) -- Endonezya, Pazartesi günü Yemen, Filistin ve Sudan'daki mültecilere 3 milyon ABD doları değerinde insani yardım gönderdi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Ajansı Başkanı Korgeneral Suharyanto, Cakarta'daki bir havaalanında düzenlediği basın toplantısında yardımın Yemen'deki yaklaşık 270.000 afetzede, kolera hastalığına yakalanan yaklaşık 3.000 kişi, sellerden etkilenen yaklaşık 490.000 kişi ve çocuk felci hastalığından etkilenen yaklaşık 1,9 milyon Filistinli mülteciye destek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Ülkenin ulusal havayolu şirketi Garuda Indonesia'ya ait bir uçakla gönderilen yardımlar arasında çok sayıda çadır, döşek, battaniye, aydınlatma malzemeleri, kadın ve çocuk giysileri, hazır gıda, ilaçlar ve tıbbi ekipman yer alıyor.