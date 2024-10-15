CAKARTA, 15 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Halim Perdanakusuma Havaalanı'ndaki insani yardım partisi, 14 Ekim 2024.
Endonezya, Pazartesi günü Yemen, Filistin ve Sudan'daki mültecilere 3 milyon ABD doları tutarında insani yardım gönderdi. (Fotoğraf: BNPB/Xinhua aracılığıyla)
Son Dakika › Güncel › Endonezya'dan Mültecilere 3 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika
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