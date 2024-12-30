Endonezya'dan Petrol Üretim Planı - Son Dakika
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Endonezya'dan Petrol Üretim Planı

Endonezya, petrol fiyatları nedeniyle atıl kuyuları tekrar faaliyete geçirecek bir plan hazırladı.

30.12.2024 12:07
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CAKARTA, 30 Aralık (Xinhua) -- Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia, petrol fiyatlarındaki yüksek dalgalanmalar nedeniyle yabancı ülkelerden petrol sevkiyatını azaltmayı amaçlayan ve ülke genelindeki atıl durumdaki kuyuları yeniden faaliyete geçirmeyi öngören bir plan hazırladıklarını açıkladı.

Endonezya'da 16.990 atıl kuyu bulunduğunu belirten Bahlil, bunlardan 4.495'inin hidrokarbon potansiyeline sahip olduğunu, 4.993'ünün potansiyel taşımadığını ve geri kalan kuyularda ise incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Bahlil, teknolojik müdahale ile atıl kuyulardan elde edilecek üretimin, ülkenin petrol üretimini günde 1,5 milyon varilin üzerine çıkarabileceğini belirtti.

Bakan, Endonezya'nın petrol üretim kapasitesinin 1997 yılında günde 1,5 milyon varile ulaştığını kaydetti.

Bahlil'in açıklamasına göre, hükümetin petrol ithalatı için her yıl 500 trilyon rupi (yaklaşık 31,33 milyar ABD doları) kaynak ayırması gerekiyor.

Kaynak: Xinhua

Hidrokarbon, Endonezya, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'dan Petrol Üretim Planı - Son Dakika

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