Endonezya'dan Suriye Açıklaması

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Endonezya, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki krizin ancak Suriye halkının çıkarlarına öncelik veren barışçıl bir geçiş süreciyle çözülebileceğini belirtti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Endonezya'nın Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu gelişmelerin bölgesel güvenlik etkilerinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Tüm tarafların uluslararası hukuka uymaya çağırıldığı açıklamada, Suriye'deki krizin ancak ülke egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması ve halkın çıkarı ve güvenliğine öncelik veren kapsayıcı, demokratik ve barışçıl bir geçiş süreciyle çözülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Endonezya'nın Şam Büyükelçiliğinin, güvenlik durumunun kötüleşmesi durumunda olası tahliye dahil Endonezya vatandaşlarının güvenliğini tesis etmek için gereken tüm adımları attığı kaydedildi.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.