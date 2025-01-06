Endonezya'dan Ücretsiz Gıda Programı

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Endonezya, bodurluk ve yetersiz beslenmeyle mücadele amacıyla ülkedeki çocuk ve hamilelere yönelik ücretsiz gıda temini içeren bir program başlattı.

Yetkililer, "Ücretsiz Besleyici Yemek" programının 2025 bütçesindeki payının yaklaşık 4,3 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Bodurluk ve yetersiz beslenmeyle mücadele amacıyla başlatılan program, ülkedeki çocuk ve hamilelere ücretsiz gıda temin edilmesini kapsıyor.

Endonezya Ulusal Beslenme Ajansı Başkanı Dadan Hindayana, hedeflerinin bu sene 19 milyondan fazla çocuk ve hamileye ulaşmak olduğunu söyledi.

Hindayana, program kapsamında verilecek yemeğin, pirinç, tavuk eti, sığır eti, balık, sebze, meyve ve sütü içerdiğini aktardı.

Dadan Hindayana, öğrencilere yemek dağıtımını kolaylaştırmak için her okula bir ekip gönderdiklerini ve lise düzeyine kadar her öğrenci için günde bir öğün yemek sağlayacaklarını kaydetti.

Bodurluk yaklaşık 282 milyon nüfuslu Endonezya'daki çocukların yüzde 21,5'ini etkilerken, hükümet, 2045 yılına kadar bu oranı yüzde 5'e düşürmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) 2023 tarihli raporuna göre, Endonezya'da 5 yaşın altındaki her 5 çocuktan 1'i bodur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bodurluğu "çocukların yetersiz beslenme, tekrarlanan enfeksiyon ve yetersiz "psikososyal uyarım" nedeniyle yaşadıkları büyüme ve gelişme bozukluğu" olarak tanımlıyor. DSÖ Çocuk Büyüme Standartları'ndaki yaşa göre boy ortalamasının altında kalan çocuklar, "bodur" kabul ediliyor.