Endonezya Devlet Başkanı Seçim Sonuçlarının Açıklanmasını Bekliyor

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Endonezya'da mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo, halkı, yeni devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve yerel temsilcilerin belirleneceği seçimin resmi sonuçlarını beklemeye çağırdı.

Antara News'un haberine göre, Widodo, Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IIMS) açılışında seçimlere ilişkin konuştu.

Adaylardan halihazırdaki Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığını duyurmasının ardından konuşan Widodo, "Endonezya Seçim Komisyonundan (KPU) gelecek resmi sonuçları beklemeliyiz. Sabırlı olalım." dedi.

Widodo, vatandaşlara, seçimlerde hile yapıldığına dair kanıt bulmaları halinde derhal yetkililere bildirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de gazetecilere yaptığı açıklamada, Endonezya'da yapılan seçime ve Endonezya halkının sesine "saygı duyacaklarını" ifade etti.

Gayriresmi sonuçları protesto eden onlarca gösterici, "seçime hile karıştığı" iddiasıyla başkent Cakarta'da yürüyüş yaptı.

Subianto, seçimi kazandığını duyurdu

Endonezya'da yaklaşık 204 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre, adaylardan Subianto, seçimi kazandığını açıklamıştı.

Subianto, henüz tamamlanmamış sayımlara ve sandık çıkışı anket sonuçlarına göre seçimi kazandığını belirterek, "Seçim bitti. Şimdi artık birlik olma zamanı." ifadesini kullanmıştı.

Gayriresmi seçim sonuçlarını, açılan sandıklar ve sandık çıkışı anket sonuçlarını değerlendiren yetkililer, Subianto'nun yüzde 60'a yakın oy alarak seçimde galip geldiğini duyurmuştu.

Adaylardan eski Cakarta Valisi Anies Baswedan yaklaşık yüzde 25 oy alırken, eski Orta Java Valisi Ganjar Pranowo yüzde 16,55 civarında oyda kalmıştı.

Subianto'nun devlet başkanı olması halinde mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu, Surakarta Belediye Başkanı Gibran Rakabuming Raka, devlet başkanı yardımcısı görevini üstlenecek.