Endonezya Devlet Başkanı Seçim Sonuçlarının Açıklanmasını Bekliyor

Endonezya'da mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo, halkı, yeni devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve yerel temsilcilerin belirleneceği seçimin resmi sonuçlarını beklemeye çağırdı.
Antara News'un haberine göre, Widodo, Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IIMS) açılışında seçimlere ilişkin konuştu.
Adaylardan halihazırdaki Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığını duyurmasının ardından konuşan Widodo, "Endonezya Seçim Komisyonundan (KPU) gelecek resmi sonuçları beklemeliyiz. Sabırlı olalım." dedi.
Widodo, vatandaşlara, seçimlerde hile yapıldığına dair kanıt bulmaları halinde derhal yetkililere bildirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de gazetecilere yaptığı açıklamada, Endonezya'da yapılan seçime ve Endonezya halkının sesine "saygı duyacaklarını" ifade etti.
Gayriresmi sonuçları protesto eden onlarca gösterici, "seçime hile karıştığı" iddiasıyla başkent Cakarta'da yürüyüş yaptı.
Subianto, seçimi kazandığını duyurdu
Endonezya'da yaklaşık 204 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre, adaylardan Subianto, seçimi kazandığını açıklamıştı.
Subianto, henüz tamamlanmamış sayımlara ve sandık çıkışı anket sonuçlarına göre seçimi kazandığını belirterek, "Seçim bitti. Şimdi artık birlik olma zamanı." ifadesini kullanmıştı.
Gayriresmi seçim sonuçlarını, açılan sandıklar ve sandık çıkışı anket sonuçlarını değerlendiren yetkililer, Subianto'nun yüzde 60'a yakın oy alarak seçimde galip geldiğini duyurmuştu.
Adaylardan eski Cakarta Valisi Anies Baswedan yaklaşık yüzde 25 oy alırken, eski Orta Java Valisi Ganjar Pranowo yüzde 16,55 civarında oyda kalmıştı.
Subianto'nun devlet başkanı olması halinde mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu, Surakarta Belediye Başkanı Gibran Rakabuming Raka, devlet başkanı yardımcısı görevini üstlenecek.
Son Dakika › Güncel › Endonezya Devlet Başkanı Seçim Sonuçlarının Açıklanmasını Bekliyor - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu.
Ankara'da kar payı ortaklığı adı altında 50 bin kişiden yaklaşık 100 milyon dolar kripto para topladığı öne sürülen Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç. ortadan kayboldu. Mağdurlar 5 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan eski çalışan, dükkanı basarak işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralının durumu iyi olduğu belirtildi. Tartışmanın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Putin'in en önemli muhalifleri arasında yer alıyordu. Navalni, yıllarca yolsuzluklara karşı mücadele etti ve Putin'in kurduğu sistemi eleştirdi. Ancak seçimlerde rakip olamadı ve birçok kez hapis cezasına çarptırıldı. Navalni, 2020'de zehirlenerek hastaneye kaldırıldı ve 2022'de 19 yıl daha hapis cezası aldı. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) ise, tutuklu muhalif Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?