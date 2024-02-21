Endonezya, Dijital Platformlara Haber İçerikleri İçin Ödeme Zorunluluğu Getiriyor - Son Dakika
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Endonezya, Dijital Platformlara Haber İçerikleri İçin Ödeme Zorunluluğu Getiriyor

Endonezya, Dijital Platformlara Haber İçerikleri İçin Ödeme Zorunluluğu Getiriyor

Endonezya, Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerini yayımlamadan önce yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenleme, medya şirketlerinin dijital platformlarla gelir ve veri paylaşımı gibi çeşitli ortaklıklar kurmasının da önünü açıyor. Ayrıca, dijital platformların güvenilir kuruluşlarca üretilen haber içeriklerine öncelik vermesi, eğitim programlarına katkıda bulunması ve sahte haberlerin yayılmasının engellenmesi de düzenleme kapsamında yer alıyor.

21.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:20
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Endonezya, Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerini yayımlamadan önce yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, ağustosta yürürlüğe girecek yeni düzenleme, medya şirketlerinin dijital platformlarla gelir ve veri paylaşımı gibi çeşitli ortaklıklar kurmasının da önünü açıyor.

Düzenleme, yerel medya kuruluşlarına yapılacak ödemelerin yanı sıra dijital platformların güvenilir kuruluşlarca üretilen haber içeriklerine öncelik vermesini, eğitim programlarına katkıda bulunmasını ve ülkede sahte haberlerin yayılmasının engellenmesini de içeriyor.

Söz konusu düzenlemeyle, Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerini arama sonuçlarında herhangi bir ücret ödemeden kullanması nedeniyle yayıncıların gelir kaybettiklerine ilişkin şikayetlerini gidermek amaçlanıyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, platformlar arasında beklentilerin farklı olmasından dolayı orta yolu bulmanın zor olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Endonezya, Google, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya, Dijital Platformlara Haber İçerikleri İçin Ödeme Zorunluluğu Getiriyor - Son Dakika

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