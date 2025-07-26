Endonezya ile 48 KAAN Uçağı Sözleşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Endonezya ile 48 KAAN Uçağı Sözleşmesi

Endonezya ile 48 KAAN Uçağı Sözleşmesi
26.07.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, milli muharip uçak KAAN için Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzaladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.

IDEF'te Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı. Gerçekleştirilen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu katıldı.

'5'İNCİ NESİL UÇAĞIMIZIN İLK SÖZLEŞMESİNİ ENDONEZYALI KARDEŞLERİMİZLE İMZALADIK'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Dünyadaki sağlıklı bulduğumuz, sürdürülebilir bulduğumuz modelde bu zaten hem var olan teknolojimizi paylaşmak hem de yerel kapasiteyi en etkili şekilde kullanarak birlikte gelişmeyi ve sonraki nesil ürünleri birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem altyapı açısından hem insan kaynağı açısından bir çok projede bunu kanıtladık. Bu bir güven veren yaklaşım. Bu güven veren yaklaşımın sonuçlarını da hep beraber alıyoruz. 5'inci nesil uçağımızın ilk sözleşmesi Endonezyalı kardeşlerimizle imzalanmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun" dedi

'EN İYİSİNİ, EN HIZLISINI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Görgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği sorumluluk ve yetki çerçevesinde yapabildiğimizin en iyisini yapma, dünyada var olandan daha iyisini yapma, hızlı yapma, maliyeti etkin geliştirme ve yaptıklarımızı, geliştirdiklerimizi ortaya koyduklarımızı da dost ve müttefik ülkelerl paylaşma üzerine çalışıyoruz. Dünyada barışın tesis edilebilmesi için caydırıcı güç olabilmemiz için dost ve müttefik ülkelerle bunu birlikte gelişip ve bunu yaygın hale getirebilmemiz ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmamız esas. Bakın bugün 17'ncisini düzenliyoruz Savunma Fuarı IDEF'in. En en büyük, ilk 3 fuarı arasında. Biz biraz daha genişleterek söylüyoruz. İlk 5 fuar arasında diyoruz. İlk 3'te olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE DÜNYADA 5'İNCİ NESİL UÇAĞINI YAPABİLEN 4 ÜLKEDEN BİRİ DURUMUNDA'

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cihad Vardan, "Türkiye KAAN özelinde düşündüğümüz zaman dünyada 5'nci nesil uçağını yapabilen 4 ülkeden biri durumunda. Şimdi eğer sizin böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa bu 4 ülkeden birine geleceksiniz. Onların, ki bizim düştüğümüz durumu herkes biliyor. F-35'ler durumunda. Onların bu durumla karşı karşıya kalmamaları için kendi güvenebilecekleri ülkelerle çalışabiliyor olması lazım. Biz yıllardır tabii sadece Endonezya'yı değil. Başka ülkelerle de bu ürünü konuşuyoruz. Bunun hem ortak üretimi, hem satışı noktasında görüşmelerimiz devam ediyor. Bu anlaşma o kadar önemli bir anlaşma ki. Sadece Türk halkına verdiği motivasyon değil. Aynı zamanda dış ülkelere verdiği mesaj açısından önemli. Biz bunu alıyoruz. Türkiye'ye güveniyoruz diyorlar ve tahmin ediyorum bununla beraber başka ülkelerde de bu hadisemiz gelişecek" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Milli Muharip Uçak, Haluk Görgün, Endonezya, Politika, Türkiye, Güncel, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya ile 48 KAAN Uçağı Sözleşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi
Kenan Yıldız için dev teklif Kenan Yıldız için dev teklif
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
Beşiktaş’ta ayrılık Babası transferi açıkladı Beşiktaş'ta ayrılık! Babası transferi açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin 13’te 1’ini lojistik sektörü sırtlıyor Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin 13'te 1'ini lojistik sektörü sırtlıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Dolandırıcılık iddiasına maruz kalan Özge Ulusoy hukuki süreç başlattı Dolandırıcılık iddiasına maruz kalan Özge Ulusoy hukuki süreç başlattı
Sakarya’da asırlık ağaç binanın üzerine devrildi Sakarya'da asırlık ağaç binanın üzerine devrildi

16:11
Aziz Yıldırım Hamdi Akın’a fena patladı: Bak seni çok kötü yaparım
Aziz Yıldırım Hamdi Akın'a fena patladı: Bak seni çok kötü yaparım
16:07
Bahçeli’den YPGPYD’ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
15:35
MHP’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut
MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
13:09
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında! Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
19:18
Ege adaları içindeki ilk köy yerleşimi Gökçeada’da bulundu
Ege adaları içindeki ilk köy yerleşimi Gökçeada'da bulundu
19:00
Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı
Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı
18:45
Zehra Kınık’ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti
Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti
18:33
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
18:28
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
18:17
Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
18:12
Antalya’da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
Antalya'da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
17:58
Fenerbahçe’nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
17:53
Antalya’da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı
Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 16:39:33. #7.11#
SON DAKİKA: Endonezya ile 48 KAAN Uçağı Sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.