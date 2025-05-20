Endonezya'nın İhracat Hamlesi - Son Dakika
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Endonezya'nın İhracat Hamlesi

Endonezya, Asya pazarlarına gıda ve tarım ürünleri ihracatını artırmayı planlıyor.

20.05.2025 17:06
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CAKARTA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Ticaret Bakanlığı, ulusal ihracat hedefine ulaşma çabalarının bir parçası olarak Asya pazarlarına gıda, içecek ve tarım ürünleri ihracatını artırmayı planladığını duyurdu.

Endonezya Ticaret Bakanı Budi Santoso, Çin'in Taiwan bölgesi, Çin'in Hong Kong bölgesi ve önemli Endonezya nüfusuna sahip diğer bölge ülkeleri gibi Asya pazarlarının kolayca erişilebilir olduğunu belirtti.

Santoso çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "Bu bölgeler bizim için ulaşılması en kolay bölgeler. Asya ülkeleri ve bölgeleri, gıda ve içecek ürünlerimizin yanı sıra tarımsal ürünlerimizin de girebileceği pazarlara sahip" ifadelerini kullandı.

Bakan, bu hedefe ulaşmak için hükümetin söz konusu malların üretiminde kilit rol oynayan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) destekleme çabalarını yoğunlaştıracağını söyledi.

Santoso'ya göre Endonezya bu yıl toplam ihracatını yüzde 7,1 oranında artırmayı hedeflerken, büyümenin büyük bir kısmının ise petrol ve doğalgaz dışı sektörlerden gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Endonezya, Ekonomi, İhracat, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'nın İhracat Hamlesi - Son Dakika

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