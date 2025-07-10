Endonezya ve Brezilya'dan Savunma İşbirliği

Endonezya ve Brezilya, füze ve denizaltı sistemleri de dahil olmak üzere, birçok alandaki işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

Antara ajansının haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu başkent Brazilya'da ağırladı.

İkili görüşmelerinin ardından basın açıklamasında bulunan Lula da Silva ve Subianto; ekonomi, ticaret, tarım, eğitim ve savunma sanayilerindeki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Subianto, iki ülke arasında Eylül 2024'te imzalanan savunma işbirliğine yönelik anlaşmayı yakında uygulamaya koyacaklarını açıklayarak "Ayrıca ortak askeri tatbikatları artırmak, füze ve denizaltı sistemlerinde teknolojik işbirliğini geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Endonezya, halihazırda Embraer EMB 314 Super Tucano tipi uçak da dahil olmak üzere, Brezilya yapımı çeşitli savunma sistemleri kullanıyor.