Endüstriyel Dağcılar, Köprülerin Bakım-Onarımını Yapıyor

Yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı sallandıkları halatı tutarak köprülerin bakım-onarım işlerini yapan endüstriyel dağcılar, zor şartlar altında ekmek paralarını kazanıyor.
Dağlık ve engebeli araziler gibi iş makinelerinin ulaşamadığı yerlerdeki bakım-onarım işleri, mağaracılık ve tırmanış tekniklerinden faydalanarak iple hareket eden endüstriyel dağcılar tarafından gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda başkentin sembol yerlerinden biri olan Dikmen Vadisi'ndeki köprünün yenileme çalışmalarında da 6 dağcı görev alıyor.
Özel eğitimli çalışanlar, halata tutunarak adeta "örümcek adam" gibi metrelerce yükseklikteki köprülerin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyor.
"Ekmek paramızı kazanmak için yapıyoruz"
Endüstriyel dağcı Galiphan Atasoy, AA muhabirine, bu işin eğitimini aldığını ve yaklaşık 4 yıldır iple erişim teknisyeni olarak görev yaptığını anlattı.
Vincin, iş makinelerinin ve insanların ulaşamadığı yerlerdeki cam temizliği, LED montajı, köprü bakım onarımı gibi işleri ipin üzerinde gerçekleştirdiğini belirten Atasoy, "Kimi insan bu işi bir spor olarak yapıyorken kimi de para kazanmak için yapıyor. Biz bu işi meslek edindik, ekmek paramızı kazanmak için yapıyoruz." diye konuştu.
Dikmen Vadisi'ndeki köprüde kumlama, astar ve boyama yaptığını dile getiren Atasoy, "hayatımız ipin ucunda" ifadesini kullandı.
Her gün onlarca metre yüksekte mesai yapan ve bunun ruhuna özgürlük verdiğini dile getiren Atasoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İniş ve çıkış aletlerimiz mevcut, bunlara ek olarak emniyet halatımız var. Kemerlerimiz bizi ipe sabit tutuyor. Bazı noktalarda aparatımızı ipe geçirip hareket alanımızı artırıyoruz. Tek kuralımız aynı anda iki ipte olmak. Bütün bu önlemlerin yanı sıra iş sağlığı güvenliği uzmanlarımız da her zaman başımızda oluyor. Yükseklikten korkan arkadaşlarımız var ama ben işimi severek, gönül rahatlığıyla yapıyorum."
Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirten Atasoy, olumsuz hava koşullarında çalışmalarını durdurduklarını, rüzgarlı havalarda ise savrulsalar bile ayakları yere değdiği takdirde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
İşlerinin sezonluk olduğunu dile getiren Atasoy, "Genelde yaz sezonunda yoğun oluyoruz. Bizi bir gün dağın tepesinde bir başka gün cam silerken görebilirsiniz." dedi.
"Bu tarz riskli işlerde mutlaka güvenliği iki katına çıkarıyoruz"
A sınıfı iş güvenliği uzmanı Murat Zirek de Ankara Büyükşehir Belediyesi adına vadideki köprünün bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Engebeli arazi nedeniyle iskele kuramadıklarını ve bakım-onarım çalışmaları için endüstriyel dağcılara başvurduklarını belirten Zirek, can güvenlikleri için bütün önlemleri aldıklarını vurguladı.
Köprünün kumlama ve boyama işlerinin dağcılar tarafından yapıldığını anlatan Zirek, şunları kaydetti:
"Bu tarz riskli işlerde mutlaka güvenliği iki katına çıkarıyoruz. Teknisyenlerin kullandığı ekipmanların günlük kontrollerini sağlıyoruz. Çalışırken çift kişi oluyorlar ve birbirlerini devamlı kontrol ediyorlar. Bunun yanı sıra da yukarıdan bir gözcü ile kontrol ediyoruz. Üzerlerine giydikleri ekipmanlar bir o kadar da ağır, bu nedenle iki saat aralıklarla çalıştırıyoruz."
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