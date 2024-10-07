Enerji Dönüşümü Paneli Erzurum'da Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Enerji Dönüşümü Paneli Erzurum'da Toplandı

Enerji Dönüşümü Paneli Erzurum\'da Toplandı

Enerji Kentleri Birliği toplantısında Türkiye'nin enerji bağımlılığı ve dönüşüm çalışmaları konuşuldu.

07.10.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENERJİ Kentleri Birliği ekim ayı meclis toplantısı Erzurum'da yapıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen 'Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Çalışmaları' konulu panelde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED) Başkanı Dr. Bilal Düzgün, Türkiye'nin enerjide yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu belirterek, "Bağımsız bir ülke olursak, cari fazla veren bir ülke, enflasyon baskısı altında ezilmeyen, döviz ataklarının olmadığı bir ülke olabiliriz. Bu kadar oyun değiştirici bir alandan bahsediyoruz" dedi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yapılan toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 'Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Çalışmaları' paneli düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Enerji Kentleri Birliği ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Enerji Kentleri Birliği'nin 11 büyükşehir, 12 il, 83 büyükşehir ilçesi, 40 ilçe ve 5 belde olmak üzere toplamda 151 üye belediyeyle yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel kalkınmaya, ülke refahına, ekonomiye ve istihdama en yüksek katma değeri sağlaması için çalıştığını bildirdi. Erzurum'da yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Sekmen, "Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz enerji yatırımları, sadece Erzurum'un enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, bölgemizin ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle güneş enerjisi alanında yaptığımız yatırımlar, Erzurum'un enerji üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak adına önemli adımlardır. Erzurum'un sahip olduğu coğrafi ve iklimsel avantajlar, bu tür yatırımların daha da artırılması gerektiğini bizlere göstermektedir. Bugün Erzurum'da faaliyet gösterdiğimiz güneş enerji santralleri, şehrimizin enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılamakta ve çevreye duyarlı bir enerji üretimi sağlamaktadır. Belediye 25 megavat civarında güneş enerjisi santralimiz, 5 megavat civarında da biyogaz santralimiz var. Şimdi bir rüzgar santrali talebimiz var, müracaatlarımızı yaptık. Bakanlıktan onay bekliyoruz. 20 megavat da tekrar güneş enerjisi santrali kurmak üzere gerekli izinleri aldık" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED) Başkanı Dr. Bilal Düzgün ise Erzurum'daki toplantıda yeşil dönüşüm ve tasarruf konularını ele alacaklarını bildirdi. Türkiye'nin en önemli problemlerinin başında tasarrufun geldiğini belirten Düzgün, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 20 yılı ele alırsak her sene 50-60 milyar dolar enerji faturası ödüyoruz. Toplam fatura 1 trilyon doları buluyor. 2022 yılındaki enerji faturamız 90 milyar dolar, 2023'te 70 milyar dolar. Cari açığımız aşağı yukarı 70 milyar dolar. Yani biz enerjide bugün yüzde 70 dışa bağımlıyız. Bağımsız bir ülke olursak cari fazla veren bir ülke, enflasyon baskısı altında ezilmeyen, döviz ataklarının olmadığı bir ülke olabiliriz. Bu kadar oyun değiştirici bir alandan bahsediyoruz."

Vali Mustafa Çiftçi'nin de Erzurum ile ilgili bilgiler verdiği panelde, 'Isı mevzuatı çalışmaları ve bölgesel ısıtmada iyi uygulama örnekleri', 'Yenilenebilir enerji görünümü', 'Belediyelerde yenilenebilir enerji fırsatları', 'Belediyelerde yenilenebilir enerji finansmanı' konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Politika, Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji Dönüşümü Paneli Erzurum'da Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:02:33. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji Dönüşümü Paneli Erzurum'da Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.