Enerjisa Genç Yetenek Programıyla 216 Öğrenci Mezun Oldu - Son Dakika
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Enerjisa Genç Yetenek Programıyla 216 Öğrenci Mezun Oldu

Enerjisa Genç Yetenek Programıyla 216 Öğrenci Mezun Oldu

Enerjisa, 'Enter Genç Yetenek' programıyla kariyer fırsatları sunarak 216 mezun verdi.

16.09.2024 13:26
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'HERKES için daha iyi bir gelecek' vizyonuyla çalışan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, kariyerlerine yön vermek isteyen üniversite öğrencilerini enerji sektörüne kazandırmaya yönelik olarak 2017 yılında başlattığı 'Enter Genç Yetenek' programından şimdiye kadar 216 öğrencinin mezun olduğunu açıkladı. Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "Enter projesi ile ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkıyı daha da güçlendiriyor, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına önemli adımlar atıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 'Enter Genç Yetenek' programı kapsamında, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan dördüncü sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine istihdam fırsatları sunuyor. Bu yaz 2023-24 dönemi mezunlarını veren yapılandırılmış rotasyon programı 'Enter', programa dahil olmaya hak kazanan öğrencilerin Enerjisa Dağıtım Şirketlerini ve elektrik dağıtım sektörünü daha yakından tanımasına, aynı zamanda kendi ilgi alanlarını keşfetmesine olanak sağlıyor. Program sonunda olumlu değerlendirilen adaylar için Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve enerji sektörü bünyesinde istihdam şansı doğuyor.

ÖZSÜREKCİ: GENÇ YETENEKLER GELECEĞİMİZİ AYDINLATACAK

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin yetenek programları ile üniversiteli gençleri kariyer ve eğitim fırsatları ile desteklediklerini dile getiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "Enter Genç Yetenek' programımız ile daha iyi bir gelecek için genç yeteneklerin yetişmesine destek oluyoruz. Gençlerimizin eğitim ve kariyer yolculuğunda onlara rehberlik etmek, geleceğin liderlerini ve uzmanlarını sektöre kazandırmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu program sayesinde genç yeteneklerimiz, elektrik dağıtım sektörünü yakından tanıma fırsatı bulurken, kendi ilgi alanlarını keşfetme ve yetenek koçlarından mentörlük alma imkanına sahip oluyorlar. Aynı zamanda, sektörün dinamiklerine aşina olup, güncel teknolojileri ve yenilikçi çözümleri öğrenerek gelecekteki iş hayatlarına hazırlık yaparken, Türkiye'nin enerji dönüşümüne de katkı sunmaları fırsatını sağlıyoruz. Enter projesi ile ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkıyı daha da güçlendiriyor, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.

AYDİLEK: KAPSAYICI VE EŞİTLİKÇİ PROGRAMLARLA GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ

Kendi sektöründe en iyi, etkin, müşterek olarak sahiplenilen ve insanlara dokunan İK süreç ve uygulamalarına odaklandıklarını dile getiren Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek, "Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde yürütülen She-Energy, Enter, Enbiz, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar ve SPARK gibi eğitim, kariyer ve sosyal sorumluluk programlarımızda kapsayıcılığı, cinsiyet eşitliğini, gönüllülük kültürünü, istihdamı ve gelişim süreçlerini destekliyoruz. Bu programlar, yalnızca bireylerin kariyerlerine yön vermekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sağlıyor. 2023-24 yılı mezunlarımız, alanlarında gösterdikleri üstün başarılar ile bizleri gururlandırdı. Yeni sezonun başvurularını değerlendirirken, aynı heyecan ve özenle süreci yürütüyoruz. Genç yeteneklerimizi ülkemize kazandırmaktan mutluyuz; bu süreçte onlara hem kişisel hem de mesleki anlamda katkı sunmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek adına büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu sayede, ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkıyı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

2024-25 DÖNEMİ İÇİN YOĞUN İLGİ

Okulların açılmasına kısa süre kala yeni sezonunun hazırlıklarına başlayan program 2024-25 dönemi için başvurularını almaya başladı. 169 üniversiteden 8 binden fazla başvuru gelen programda yapılan değerlendirmeler sonucunda 350 aday video mülakata taşınarak değerlendirmeye alındı. Şirket bünyesinde Elektrik-Dağıtım, Fonksiyonel Birimler ve Veri Yönetimi gibi üç farklı alanda 9 aylık bir rotasyon sürecine dahil olacak gençlerin 114'ü Ayedaş, 166'sı Başkent EDAŞ ve 70'i Toroslar EDAŞ bölgesinden 'Enter' staj programına başvurdu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Eğitim, Güncel, Enerji, Son Dakika

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