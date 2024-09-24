Enez\'de Deniz Güvenliği Artırıldı

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EDİRNE İl Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Enez ilçesindeki Saros Körfezi'nde göreve başladı.

Kuzey Ege sahilinde Trakya'nın en önemli akarsuyu olan Meriç Nehri'nin denize döküldüğü, güneyde ve batıda Ege Denizi ve Yunanistan ile mülki ve milli sınır ile çevrili olan Enez'de, İl Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hizmet vermeye başladı. Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Polisimiz artık Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile birlikte denizde ve sahilde de göz açtırmıyor. Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, deniz yoluyla kanunsuz giriş ve kaçışları önlemek, kaçakçılıkla mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıntı veya aranan deniz araçlarının aranmasını sağlamak, otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit deniz araçlarında denetimler yapmak, kıyıya düşmüş veya oturmuş halde görülen başıboş mayın, patlayıcı ve şüpheli maddeleri uzmanlar tarafından yok edilinceye kadar, halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini almak, denizde veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleri ile cesetleri balık adam veya kurbağa adamlar tarafından dalış yapmak suretiyle aratmak, gibi konularda ilçemize ve ilimize hizmet vermeye başlamıştır" denildi.